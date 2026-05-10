Video muestra los últimos momentos de vida de motociclista atropellado mientras revisaba su moto

Un video que circula en redes sociales muestra los últimos momentos de vida de un motociclista que se encontraba revisando su moto y que poco después murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga.

Dicho video, compartido por la página Waze Costa Rica, fue grabado con la dashcam de un vehículo que iba pasando por la entrada al puente Juan Pablo II, en sentido hacia San José.

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En la grabación se observa al motociclista apellidado Serrano, de 39 años, a la orilla de la carretera junto a su motocicleta. De acuerdo con el OIJ, el hombre se estacionó en ese sitio la noche de este sábado para revisar su moto, pues habría sufrido un desperfecto mecánico.

“El ahora fallecido viajaba en una motocicleta y, en apariencia, habría tenido un desperfecto mecánico, por lo que se detuvo en el espaldón de la carretera, momento en el que, en apariencia, fue atropellado por un carro”, indicó la Policía Judicial.

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El motociclista murió de forma inmediata debido al violento impacto. Foto Waze CR. (Facebook/El motociclista murió de forma inmediata debido al violento impacto. Foto Waze CR.)

El violento impacto le causó graves heridas a Serrano, causándole la muerte de forma inmediata en la escena.

La Policía Judicial confirmó que el vehículo sospechoso se dio a la fuga, por lo que ahora las labores están centradas en buscar cámaras de seguridad que hayan captado las características de dicho carro y su recorrido.

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De forma extraoficial trascendió que, en apariencia, el vehículo sospechoso de acabar con la vida del motociclista sería un pick up.