“Sabía que me quedaba muy poquito para morir”: psiquiatra contó el infierno que vivió tras desaparecer

El doctor en psiquiatría Miguel Ángel Cuadra Goyenaga le relató a su esposa los dramáticos momentos que vivió durante las más de 50 horas en las que permaneció desaparecido tras sufrir un accidente de tránsito en Grecia, Alajuela.

El médico, quien apareció con vida cerca de la carretera Bernardo Soto, asegura que hubo momentos en los que sintió que iba a morir deshidratado.

LEA MÁS: Pareja de psiquiatra hallado con vida dedicó emotivo mensaje tras horas de angustia

“Ya no tenía saliva, ni lágrimas”

Según contó su pareja, Joselyn Delgado, el médico recuerda únicamente algunos momentos aislados tras el accidente.

“Recuerda muy poquitas cosas, dice que lo que tiene es un lagunazo de despertarse en la noche con frío, de despertarse a mediodía con mucho sol, mucho calor, con mucha sed, que ya no tenía saliva, que ya no tenía lágrimas para llorar, que ya estaba deshidratado, que estaba desesperado, que ya él sabía como es médico, lo que le tocaba, que le quedaba muy poquito para morir deshidratado”, relató Delgado.

El doctor en psiquiatría Miguel Ángel Cuadra Goyenaga. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

El encuentro entre ambos ocurrió en el hospital San Francisco de Asís, en Grecia, donde permanece internado.

LEA MÁS: “Ayuda, ayuda”: así encontraron con vida al psiquiatra Miguel Ángel Cuadra tras más de 50 horas desaparecido

Perdía el conocimiento constantemente

La esposa del médico explicó que él le contó que por momentos perdía la consciencia y luego volvía a reaccionar.

Además, tiene la pierna izquierda fracturada, situación que le impedía moverse o buscar ayuda.

“Yo le dije: ‘mi amor, si usted estaba a la par de la carretera, ¿cómo no escuchaba el ruido de la pista?’ Y entonces me dice: ‘yo estaba tan desorientado que lo único que yo sabía es que había un bullarascal, no sabía de qué era, no sabía en dónde, no sabía nada, y lo único que podía hacer era medio arrastrarme un poquito con las manos porque tenía la pierna fracturada’”, manifestó Joselyn.

Con los parabrisas quebrados quedó el carro del doctor Miguel Ángel Cuadra luego del golpe que sufrió en carretera. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Caminó desorientado tras el choque

El psiquiatra también logró recordar lo que ocurrió inmediatamente después del accidente.

“Él dice que vio negro, sintió el golpe, se despertó, asustado, desorientado, no sabía qué hacer, abrió la puerta del carro y empezó a caminar. Y de pronto, cayó inconsciente, ya no se acuerda de más nada, luego empezó a tener lagunazos”, contó la mujer.

El caso del médico generó gran preocupación en el país debido a las extrañas circunstancias de su desaparición, hasta que finalmente una pareja lo encontró entre el zacate tras escuchar una débil voz pidiendo ayuda.

Video muestra el violento de siquiatra que estuvo desaparecido

Esta situación de incertidumbre ocurrió desde la madrugada del lunes 25 de mayo anterior, cuando iba rumbo al trabajo en Pavas,San José, donde tenía que llegar al Hospital Nacional de Salud Mental Manuel Chapuí.

El doctor fue encontrado este miércoles pasado el mediodía por lugareños de Grecia que lo buscaban al lado de la pista, mientras Joselyn buscaba en todos los hospitales a Miguel Ángel Cuadra, hasta que con una llamada le avisaron que lo habían encontrado.