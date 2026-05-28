“Ayuda, ayuda”: así encontraron con vida al psiquiatra Miguel Ángel Cuadra tras más de 50 horas desaparecido

El doctor psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, habría vivido un verdadero milagro luego de permanecer desaparecido durante más de 50 horas tras sufrir un accidente de tránsito.

El dramático momento en que fue hallado quedó grabado y evidencia las condiciones en las que se encontraba.

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El doctor psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, habría vivido un verdadero milagro luego de permanecer desaparecido durante más de 50 horas tras sufrir un accidente de tránsito. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Una voz débil salió entre el zacate

De acuerdo con la información trascendida, una pareja caminaba cerca de la pista Bernardo Soto, específicamente en Rincón de Salas Sur, en Puente de Piedra de Grecia, cuando notaron algo extraño entre el zacate alto.

En medio de la vegetación escucharon la débil voz de un hombre que decía: “Ayuda, ayuda”.

Al acercarse descubrieron que se trataba del psiquiatra desaparecido.

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Estaba sin fuerzas y herido

Las personas le dieron agua al médico mientras esperaban ayuda.

Según trascendió, Cuadra se encontraba prácticamente sin fuerzas y en apariencia tenía una pierna quebrada.

El doctor había desaparecido desde la madrugada del lunes 25 de mayo, luego de salir de su casa rumbo al trabajo.

Horas después, su carro apareció chocado y abandonado, situación que generó gran preocupación y una intensa búsqueda por parte de familiares y autoridades.

Hallazgo puso fin a horas de angustia

El caso mantuvo en vilo a familiares y allegados del médico, debido a las extrañas circunstancias en las que desapareció tras el accidente.

Ahora el psiquiatra permanece en atención médica mientras se recupera de las lesiones sufridas.