Pareja de psiquiatra hallado con vida dedicó emotivo mensaje tras horas de angustia

Joselyn Delgado, pareja del psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, agradeció a todas las personas que ayudaron durante la búsqueda del médico, quien apareció con vida luego de más de 50 horas desaparecido tras sufrir un accidente.

La mujer aseguró sentirse profundamente agradecida por el apoyo recibido durante las horas de incertidumbre que vivió junto a familiares y amigos.

Joselyn Delgado, pareja del psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, agradeció a todas las personas que ayudaron durante la búsqueda del médico. Foto: Joselyn Delgado (Joselyn Delgado /Joselyn Delgado)

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“Todos esos ángeles ayudaron”

“Quería darle las gracias a cada persona que llamó, que ayudó, que dio su mensaje de apoyo… a quien me llamó en la mañana para darme un granito de esperanza al decirme que había visto el accidente, a quien se ofreció a buscarlo con drones, a quienes lo encontraron”, expresó Delgado.

La pareja del médico fue una de las primeras personas en llegar al hospital San Francisco de Asís, en Grecia, luego de que localizaran al psiquiatra a un lado de la carretera Bernardo Soto.

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Hallazgo puso fin a horas de angustia

Miguel Ángel Cuadra fue encontrado por una pareja que lo buscaba luego de ver la noticia, lo encontraron cerca de la carretera Bernardo Soto, ellos escucharon una débil voz pidiendo ayuda entre el zacate.

El médico permaneció desaparecido desde la madrugada del lunes 25 de mayo, cuando salió rumbo al trabajo y posteriormente su carro apareció chocado y abandonado.

“Todos esos ángeles que ayudaron, que estuvieron, que compartieron la publicación para llegar a más personas. De mi parte, infinitas gracias, porque gracias a eso él hoy está con vida… Gracias por mantenernos en sus oraciones también”, concluyó Delgado.