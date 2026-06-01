“Amigo” de una pareja cometió atrocidad con su hija de 13 años

Un hombre fue sentenciado a 24 años de cárcel por cometer delitos sexuales contra la hija de una pareja de amigos de él.

El hombre es de apellidos López Carballo, quien aceptó los hechos por los que fue acusado por la Fiscalía de Heredia.

El hombre fue sentenciado por cometer 16 delitos sexuales en perjuicio de la hija de sus amigos, que tenía 13 años.

La sentencia fue dictada en los Tribunales de Heredia. (Rafael Pacheco Granados)

La pena total impuesta fue de 63 años de prisión; sin embargo, por las reglas del concurso material (se trata de un mismo delito), dicho monto se readecuó a 24 años; además, el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras la condena adquiere firmeza.

“Según la investigación, López era amigo cercano de la familia de la víctima, quien para el momento de los hechos tenía 13 años, por lo que esta acostumbraba a dormir periódicamente en la casa del hombre y de su esposa”, detalló la Fiscalía

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Añadió: “Esto fue aprovechado por el acusado, quien, entre febrero y agosto del 2025, cometió los delitos sexuales en la vivienda, cuando se encontraba a solas con la ofendida, o bien, cuando no era observado por otras personas”.

El hombre fue acusado de cinco delitos de abuso sexual contra persona menor de edad, cinco delitos de fabricación de pornografía, un delito de violación contra persona menor de edad, un delito de abuso sexual contra persona menor de edad, un delito de actos sexuales remunerados contra persona menor de edad, dos delitos de difusión de pornografía y un delito de corrupción.