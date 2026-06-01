Identifican a joven asesinado a balazos en Pueblo Nuevo de Liberia

Un joven de apellido Álvarez, de 25 años, es la víctima de un homicidio ocurrido la noche del domingo en Pueblo Nuevo de Liberia, en Guanacaste.

El homicidio ocurrió a eso de las 10:59 p. m.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), vecinos de la zona escucharon varias detonaciones y al salir de sus viviendas encontraron al hombre herido, por lo que de inmediato solicitaron ayuda.

Cruz Roja atendió al hombre luego de la alerta de los vecinos. (Cruz Roja)

Cuando los socorristas llegaron al sitio, la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

Según el informe judicial, Álvarez recibió tres impactos de bala: en el hombro izquierdo, el tórax y la pantorrilla izquierda.

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Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios en el lugar de los hechos. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la Medicatura Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.