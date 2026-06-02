Desalmados trataron de extorsionar a familia de tico desaparecido en Colombia

La familia de Alejandro Calderón, el costarricense de 42 años que desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia, fue víctima de una horrible situación en medio de la angustia que enfrenta.

Así lo contó a La Teja Angie Calderón, prima de Alejandro, quien explicó que la esposa y el hermano de su familiar, quienes se encuentran en Colombia, estuvieron a punto de ser víctimas de una extorsión por parte de personas inescrupulosas que pretendían aprovecharse de este difícil momento.

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“El domingo yo hice unas publicaciones en varias páginas de Colombia, y me hicieron una llamada unas personas de allá, que supuestamente lo tenían, entonces yo uní a Hellen y a mi primo (a la llamada).

“Ahí los citaron en el Museo de Oro, allá en Colombia, y les dijeron que Hellen tenía que hacer un Nequi, que es como un Sinpe, pero al final era una extorsión. Fue muy delicado”, contó Angie.

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Según su prima, Alejandro viajó a Bogotá a comprar mercadería, como ropa y gorras, para la tienda que tiene en Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia. Angie destacó que Alejandro había viajado varias veces a ese país por el mismo motivo.

Alejandro Gerardo Calderón Hernández, de 42 años, un comerciante costarricense que está desaparecido en Colombia. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“De hecho, yo hablé con él antitos de las seis de la tarde del viernes, y la esposa tuvo contacto con él entre 7:30 p.m. y 8 p.m.; esa fue la última conexión por parte de él.

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“Al no tener respuesta, la esposa y el hermano se fueron para Bogotá, y resulta que al llegar allá primero fueron a Medicatura Forense y hospitales, pero todo fue negativo”.

Angie señaló que este lunes sus familiares se presentaron ante la Policía Nacional para denunciar la desaparición de Alejandro, por lo que están esperando que revisen el hotel en el que estaba hospedado.