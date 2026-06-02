Alejandro Calderón, el costarricense desaparecido misteriosamente en Colombia, tras avisar que saldría a cenar

La desaparición del comerciante costarricense Alejandro Gerardo Calderón Hernández, de 42 años, mantiene preocupados a sus familiares, quienes ya presentaron denuncias tanto ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como ante las autoridades de Colombia.

Según la información conocida hasta el momento, Calderón se encontraba de visita en Bogotá cuando se perdió todo contacto con él.

La última comunicación que tuvo con sus allegados ocurrió el pasado viernes 29 de mayo.

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Alejandro Gerardo Calderón Hernández, de 42 años, un comerciante costarricense que está desaparecido en Colombia. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Salió a comer y no volvió a reportarse

De acuerdo con la información recopilada por sus familiares, el costarricense estaba hospedado en un hotel en la capital colombiana.

Antes de desaparecer, le habría comunicado a su pareja que saldría a comer pizza en un establecimiento que, al parecer, ya había visitado anteriormente durante su estadía en Colombia.

Sin embargo, después de ese mensaje no volvió a responder llamadas ni mensajes, lo que encendió las alarmas entre sus seres queridos.

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Había viajado por motivos de trabajo

Según se conoció, Calderón viajó a Colombia con el objetivo de adquirir mercadería para posteriormente comercializarla en Costa Rica.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, los parientes decidieron acudir a las autoridades para solicitar ayuda en la búsqueda.

Tanto el OIJ como las autoridades colombianas ya fueron notificados de la situación y se mantienen las diligencias para tratar de localizar al comerciante costarricense.