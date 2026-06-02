La lucha por sobrevivir en Palo Verde: tortuga fue rescatada mientras avanzaba el incendio

Una tortuga que intentaba escapar de las llamas se convirtió en uno de los rostros más impactantes de la emergencia que enfrenta el Parque Nacional Palo Verde, en Guanacaste.

Este incendio forestal ha consumido más de 4.000 hectáreas de terreno.

El rescate del animal ocurrió en medio de las labores que realizan los cuerpos de emergencia para contener el avance del fuego, que también ha obligado a otras especies silvestres a huir de su hábitat en busca de refugio.

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Una tortuga que intentaba escapar de las llamas se convirtió en uno de los rostros más impactantes de la emergencia que enfrenta el Parque Nacional Palo Verde, en Guanacaste. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

La emergencia se inició la noche del jueves 28 de mayo anterior y, debido a la magnitud del incendio, el Cuerpo de Bomberos se unió a los esfuerzos que desde los primeros momentos desplegaron los bomberos forestales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Actualmente, en la zona trabajan 25 bomberos de la Unidad Operativa Forestal para intentar controlar las llamas.

Condiciones complican el combate al fuego

Según explicó la oficina de prensa del Cuerpo de Bomberos, las condiciones en el sitio han dificultado las labores de extinción.

“Hay vegetación muy seca y los vientos han estado bastante fuertes”, indicaron las autoridades.

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Una tortuga que intentaba escapar de las llamas se convirtió en uno de los rostros más impactantes de la emergencia que enfrenta el Parque Nacional Palo Verde, en Guanacaste. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Estas condiciones favorecen la rápida propagación del fuego y obligan a mantener un monitoreo constante en distintos puntos del parque.

Un rayo habría provocado el incendio

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) informó que el incendio se originó tras la caída de un rayo dentro del área protegida.

Desde entonces, las llamas han consumido extensas áreas de vegetación y han afectado a numerosas especies silvestres que habitan en uno de los humedales más importantes del país.