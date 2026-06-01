Sucesos

Bomberos despliega amplio operativo por incendio en edificio de Intel

Bomberos de varias estaciones trabajan en la emergencia

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un incendio registrado la tarde de este lunes en un edificio de Intel mantiene movilizadas a varias unidades del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia ocurre en una estructura de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, donde el fuego afecta cerca de 100 metros cuadrados del techo.

Ante la situación, el Cuerpo de Bomberos desplegó inicialmente tres unidades al sitio, mientras otras cinco se mantienen en ruta para reforzar las labores de control y extinción.

LEA MÁS: Familia de motociclista recibió la noticia que nadie quiere escuchar este domingo

Incendio en Intel
Incendio en Intel
Incendio en Intel (Periódico Heredia Hoy/Facebook)

Amplio operativo

Las unidades que atienden la emergencia provienen de las estaciones de Bomberos de Heredia, Metropolitana Sur, Metropolitana Norte, Pavas y Santo Domingo.

Los equipos de emergencia trabajan para evitar que las llamas se propaguen a otras áreas de la estructura debido a las dimensiones del edificio.

LEA MÁS: Estefany Chacón Carrión decidió poner fin a una relación violenta, pero no logró escapar de su agresor

Por el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni tampoco de las posibles causas que originaron el incendio.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas los cuerpos de emergencia brinden más detalles sobre los daños y el avance de las labores de control.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
incendio en Intel
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.