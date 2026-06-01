Bomberos despliega amplio operativo por incendio en edificio de Intel

Un incendio registrado la tarde de este lunes en un edificio de Intel mantiene movilizadas a varias unidades del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia ocurre en una estructura de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, donde el fuego afecta cerca de 100 metros cuadrados del techo.

Ante la situación, el Cuerpo de Bomberos desplegó inicialmente tres unidades al sitio, mientras otras cinco se mantienen en ruta para reforzar las labores de control y extinción.

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Incendio en Intel

Incendio en Intel (Periódico Heredia Hoy/Facebook)

Amplio operativo

Las unidades que atienden la emergencia provienen de las estaciones de Bomberos de Heredia, Metropolitana Sur, Metropolitana Norte, Pavas y Santo Domingo.

Los equipos de emergencia trabajan para evitar que las llamas se propaguen a otras áreas de la estructura debido a las dimensiones del edificio.

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Por el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni tampoco de las posibles causas que originaron el incendio.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas los cuerpos de emergencia brinden más detalles sobre los daños y el avance de las labores de control.