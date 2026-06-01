Sucesos

Estefany Chacón Carrión decidió poner fin a una relación violenta, pero no logró escapar de su agresor

La ruptura que desencadenó una tragedia para la familia de Estefany Chacón

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Por Alejandra Morales

Estefany Chacón Carrión fue asesinada apenas dos meses después de haber intentado terminar la relación que mantenía con un hombre de apellido Herrera.

Este lunes 1 de junio, el Tribunal Penal de Liberia condenó a Herrera a 35 años de prisión por los delitos de femicidio e incumplimiento de medida de protección en perjuicio de Chacón.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades judiciales, la pareja convivía en una vivienda en La Cruz, Guanacaste.

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Estefany Chacón decidió poner fin a una relación violenta, pero no logró escapar de su agresor. Foto: Con fines ilustrativos (Jorge Castillo)

Según la investigación, en setiembre de 2024 la joven le comunicó a Herrera que deseaba poner fin a la relación sentimental. Al parecer, el hombre no aceptó la decisión y comenzó a amenazarla, además de agredirla física y verbalmente.

Ante esta situación, Chacón acudió a las autoridades y solicitó medidas de protección por violencia doméstica.

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Medidas no evitaron la tragedia

Pese a la existencia de dichas medidas, la tragedia ocurrió el viernes 8 de noviembre de 2024.

Según estableció la investigación, Herrera llegó hasta donde se encontraba la víctima y la atacó con un cuchillo.

Las autoridades señalaron que el sujeto se abalanzó sobre la joven y la apuñaló en múltiples ocasiones en el tórax, abdomen, cuello, cabeza y brazos, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

Tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio, el Tribunal Penal de Liberia le impuso a Herrera 35 años de prisión.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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