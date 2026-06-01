Estefany Chacón Carrión decidió poner fin a una relación violenta, pero no logró escapar de su agresor

Estefany Chacón Carrión fue asesinada apenas dos meses después de haber intentado terminar la relación que mantenía con un hombre de apellido Herrera.

Este lunes 1 de junio, el Tribunal Penal de Liberia condenó a Herrera a 35 años de prisión por los delitos de femicidio e incumplimiento de medida de protección en perjuicio de Chacón.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades judiciales, la pareja convivía en una vivienda en La Cruz, Guanacaste.

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Estefany Chacón decidió poner fin a una relación violenta, pero no logró escapar de su agresor. Foto: Con fines ilustrativos (Jorge Castillo)

Según la investigación, en setiembre de 2024 la joven le comunicó a Herrera que deseaba poner fin a la relación sentimental. Al parecer, el hombre no aceptó la decisión y comenzó a amenazarla, además de agredirla física y verbalmente.

Ante esta situación, Chacón acudió a las autoridades y solicitó medidas de protección por violencia doméstica.

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Medidas no evitaron la tragedia

Pese a la existencia de dichas medidas, la tragedia ocurrió el viernes 8 de noviembre de 2024.

Según estableció la investigación, Herrera llegó hasta donde se encontraba la víctima y la atacó con un cuchillo.

Las autoridades señalaron que el sujeto se abalanzó sobre la joven y la apuñaló en múltiples ocasiones en el tórax, abdomen, cuello, cabeza y brazos, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

Tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio, el Tribunal Penal de Liberia le impuso a Herrera 35 años de prisión.