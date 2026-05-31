Familia de motociclista recibió la noticia que nadie quiere escuchar este domingo

Un hombre de apellido Leandro, de 45 años, perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en Cariari de Guápiles.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 12:20 a. m., cuando el hombre viajaba en motocicleta por razones que son investigadas por las autoridades.

Un hombre falleció víctima de un accidente (Cruz Roja/Cortesía)

Según las primeras versiones, en un momento determinado Leandro perdió el control de la motocicleta que conducía, lo que provocó que colisionara contra otro vehículo.

Tras el fuerte impacto, el motociclista fue trasladado de emergencia al Hospital de Guápiles, donde ingresó en condición delicada.

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Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico para salvarle la vida, el hombre falleció poco después de su ingreso al centro hospitalario.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación con el fin de determinar las circunstancias exactas que mediaron en este fatal accidente de tránsito.