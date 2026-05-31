Sucesos

Así fue la emboscada a balazos que dejó un hombre muerto y una adolescente herida en Alajuela

La víctima mortal viajaba en un vehículo junto a una joven de 17 años

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Por Silvia Coto

Nuevos detalles revelan cómo ocurrió el violento ataque armado que cobró la vida de un hombre de 36 años y dejó gravemente herida a una adolescente de 17 años la noche de este sábado en La Guácima de Alajuela.

De acuerdo con la información preliminar brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado a las 11:38 p. m., cuando las autoridades recibieron la alerta sobre una balacera.

El hombre chocó contra un muro luego de la balacera. Foto: Redes sociales
El hombre chocó contra un muro luego de la balacera. Foto: Redes sociales (cortesía/cortesía)

La víctima mortal fue identificada como un hombre de apellido Monge, de 36 años, quien viajaba en un vehículo acompañado por una adolescente de 17 años.

Según la versión que manejan los investigadores, ambos se desplazaban por la zona cuando, en apariencia, fueron interceptados por dos hombres que viajaban en una motocicleta.

Presuntamente, los sospechosos aprovecharon que el automóvil se mantenía en movimiento para disparar en múltiples ocasiones contra sus ocupantes.

Las balas impactaron repetidamente a Monge, quien falleció en el sitio producto de las heridas sufridas.

Por su parte, la adolescente resultó herida por un disparo en la cadera, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital San Rafael de Alajuela, donde recibió atención médica.

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Las autoridades indicaron además que, tras recibir los impactos de bala, Monge habría perdido el control del vehículo que conducía, lo que provocó que el automóvil terminara colisionando contra un muro de una gasolinera.

Agentes judiciales se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar indicios que permitan esclarecer lo sucedido. Posteriormente, el cadáver fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

De momento, el OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Se desconoce si existe parentesco entre la menor herida y el hombre fallecido pese a que se consultó a las autoridades judiciales

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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