Mortal balacera: matan a un hombre y dejan herida a una persona que duele igual o más

Una violenta balacera ocurrida la noche de este sábado en Alajuela dejó como saldo un hombre fallecido y una adolescente gravemente herida.

El incidente fue reportado a las 10:22 p.m., en La Guácima.

Según información por la Cruz Roja, al llegar al lugar los socorristas localizaron a un hombre de 36 años con múltiples impactos de bala. Lamentablemente, la víctima ya no presentaba signos vitales.

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Un hombre fue asesinado en Alajuela. Foto archivo con fines ilustrativos

Además, una joven de 17 años también resultó herida de gravedad tras recibir múltiples disparos. Debido a la severidad de las lesiones, fue estabilizada por los equipos de emergencia y trasladada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

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Para la atención de la emergencia se movilizó una Unidad de Soporte Básico y una Unidad de Soporte Avanzado de la Cruz Roja.

De momento no han trascendido las circunstancias que rodearon el ataque ni la identidad de las víctimas. El caso quedará en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil de la agresión.