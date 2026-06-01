Onda tropical #7 se acerca a Costa Rica, pero los expertos vigilan lo que ocurrirá después

Los vientos alisios de intensidad moderada marcarán las condiciones del tiempo durante el inicio de esta semana en gran parte del país, especialmente en la vertiente del Caribe, donde se esperan condiciones nubladas y lluvias dispersas durante las madrugadas y las mañanas.

De acuerdo con los especialistas, estas condiciones estarán presentes principalmente entre este lunes y el martes, favoreciendo además ráfagas moderadas de viento en las zonas del norte del territorio nacional.

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Semana estará marcada por cambios en el patrón de lluvias. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Onda tropical pasará este martes

El pronóstico también señala el tránsito de la onda tropical #7 durante este martes. Sin embargo, los expertos indican que este sistema presenta una actividad débil, por lo que no se espera un aumento significativo de las lluvias.

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Las precipitaciones asociadas a esta onda tropical serían aisladas y de corta duración en las regiones donde logre influir.

Aguaceros se concentrarán por las tardes

Durante las tardes de los primeros días de la semana podrían presentarse aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Central, Pacífico Sur, el oeste del Valle Central, las montañas del Caribe y la península de Nicoya.

Estas lluvias responderán principalmente al calentamiento diurno y a la humedad disponible en la atmósfera.

Cambio importante llegará el jueves

A partir del jueves se prevé un debilitamiento de los vientos alisios, situación que favorecerá el posicionamiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica.

Este escenario permitirá un aumento en el contenido de humedad y una mayor inestabilidad atmosférica, condiciones que suelen favorecer la formación de lluvias más intensas y frecuentes.

Como resultado, se espera un reforzamiento de las precipitaciones durante el cierre de la semana.

En el Caribe podrían registrarse lluvias desde las horas de la mañana, mientras que por las tardes y primeras horas de la noche aumentarían los aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico, el Valle Central y las zonas montañosas de la Zona Norte y el Caribe.

Ante el aumento previsto de las lluvias hacia el final de la semana, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y tomar precauciones en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.