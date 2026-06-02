Sucesos

Joven de 24 años sobrevive a balacera en Limón

El OIJ informó que el ataque, al parecer, fue cometido por dos sujetos que viajaban en una motocicleta

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Por Adrián Galeano Calvo

Un muchacho sobrevivió de milagro a la emboscada que le tendieron dos sicarios, quienes trataron de arrebatarle la vida a balazos.

El joven logró escapar de las garras de la muerte, pero no salió ileso, pues fue alcanzado por varios de los disparos.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual identificó al muchacho herido con el apellido Brown, de 24 años.

En cuanto a los hechos, estos ocurrieron pasadas las 4 p.m. de este lunes en la localidad de Envaco, en Limón.

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Fachada de un edificio de una planta, de color crema con bordes anaranjados. Con letrero negro que dice Hospital Dr. Tony Facio Castro
El muchacho fue llevado de emergencia al Hospital Tony Facio. (Raúl Cascante)

“Según el informe preliminar, el ofendido viajaba en un vehículo cuando, aparentemente, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta y estos le habrían disparado en múltiples ocasiones, para luego darse a la fuga”, detalló la Policía Judicial.

Tras el violento ataque, Brown fue llevado de emergencia al Hospital Tony Facio de Limón, donde fue atendido.

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Los investigadores que atendieron el caso informaron que el joven presentaba impactos de bala en el estómago, brazo izquierdo y muslo izquierdo.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil detrás del ataque, pero no se descarta un posible ajuste de cuentas por cómo se dieron los hechos.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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