Joven de 24 años sobrevive a balacera en Limón

Un muchacho sobrevivió de milagro a la emboscada que le tendieron dos sicarios, quienes trataron de arrebatarle la vida a balazos.

El joven logró escapar de las garras de la muerte, pero no salió ileso, pues fue alcanzado por varios de los disparos.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual identificó al muchacho herido con el apellido Brown, de 24 años.

En cuanto a los hechos, estos ocurrieron pasadas las 4 p.m. de este lunes en la localidad de Envaco, en Limón.

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El muchacho fue llevado de emergencia al Hospital Tony Facio. (Raúl Cascante)

“Según el informe preliminar, el ofendido viajaba en un vehículo cuando, aparentemente, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta y estos le habrían disparado en múltiples ocasiones, para luego darse a la fuga”, detalló la Policía Judicial.

Tras el violento ataque, Brown fue llevado de emergencia al Hospital Tony Facio de Limón, donde fue atendido.

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Los investigadores que atendieron el caso informaron que el joven presentaba impactos de bala en el estómago, brazo izquierdo y muslo izquierdo.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil detrás del ataque, pero no se descarta un posible ajuste de cuentas por cómo se dieron los hechos.