Murió tras luchar 26 días por su vida luego de sufrir una brutal paliza

Un hombre luchó por su vida durante casi un mes tras haber sido víctima de una brutal paliza. Lamentablemente, las fuerzas no le alcanzaron y terminó perdiendo la batalla.

LEA MÁS: Adiós a las encomiendas diarias en las cárceles: Ministerio de Justicia impone nuevas restricciones

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que se trataba de un sujeto apellidado Méndez, de 54 años, quien falleció la tarde de este lunes en un centro médico.

De acuerdo con la Policía Judicial, de momento, el caso está siendo investigado como un aparente homicidio.

El hombre falleció la tarde de este lunes en el hospital de Alajuela. Foto Archivo.

LEA MÁS: Alejandro Calderón, el costarricense desaparecido misteriosamente en Colombia, tras avisar que saldría a cenar

“Según versión preliminar que se maneja de momento, este hombre ingresó al Hospital de Alajuela el pasado jueves 7 de mayo, en apariencia, tras ser vapuleado. Este lunes a eso de las 2 p.m. fue declarado fallecido en dicho centro médico”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Detienen a policías sospechosos de allanar ilegalmente casa de colombiano baleado para robarle

Las autoridades indicaron que la investigación se centra en determinar cómo habría ocurrido la agresión que le costó la vida a Méndez, así como en identificar a la persona o personas que habrían participado en el hecho.