Sucesos

Murió tras luchar 26 días por su vida luego de sufrir una brutal paliza

La única información que maneja el OIJ es que el hombre ingresó al hospital tras haber sido vapuleado

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Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre luchó por su vida durante casi un mes tras haber sido víctima de una brutal paliza. Lamentablemente, las fuerzas no le alcanzaron y terminó perdiendo la batalla.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que se trataba de un sujeto apellidado Méndez, de 54 años, quien falleció la tarde de este lunes en un centro médico.

De acuerdo con la Policía Judicial, de momento, el caso está siendo investigado como un aparente homicidio.

Unidadespoliciales llegaron al Hospital San Rafael, Alajuela, donde los agentes judiciales conversaron con los médicos y se hicieron cargo de elaborar el informe sobre la muerte y trasladar el cuerpo a Medicatura Forense. Foto: Francisco Barrantes.
El hombre falleció la tarde de este lunes en el hospital de Alajuela. Foto Archivo.

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Según versión preliminar que se maneja de momento, este hombre ingresó al Hospital de Alajuela el pasado jueves 7 de mayo, en apariencia, tras ser vapuleado. Este lunes a eso de las 2 p.m. fue declarado fallecido en dicho centro médico”, detalló el OIJ.

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Las autoridades indicaron que la investigación se centra en determinar cómo habría ocurrido la agresión que le costó la vida a Méndez, así como en identificar a la persona o personas que habrían participado en el hecho.

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Hombre fallecido vapuleadoOIJ
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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