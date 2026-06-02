Detienen a policías sospechosos de allanar ilegalmente casa de colombiano baleado para robarle

Tres oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de allanar ilegalmente la casa de un colombiano que resultó herido en una balacera.

Lo más grave del asunto es que, en apariencia, los uniformados habrían ingresado a esa vivienda para robar armas, drogas y dinero en efectivo.

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Así lo dio a conocer la Policía Judicial, la cual informó que los sospechosos fueron capturados la mañana de este martes por medio de 8 allanamientos.

Los puntos allanados fueron 4 a viviendas en Nandayure, barrio Lajas en Santa Cruz, barrio Moracia en Nicoya y Huacas de Santa Cruz y 4 delegaciones policiales ubicada en Santa Cruz, Nuevo Arenal en Tilarán, Cañas y una de la Policía Turística en Tamarindo.

Los tres oficiales fueron detenidos por medio de 8 allanamientos. Foto OIJ. (OIJ/Los tres oficiales fueron detenidos por medio de 8 allanamientos. Foto OIJ.)

En cuanto a los uniformados sospechosos, estos fueron identificados con los apellidos Villagra, de 34 años; Gómez y Torres, ambos de 30 años.

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Según la Policía Judicial, los tres figuran como sospechosos de los presuntos delitos de abuso de autoridad, robo agravado, y allanamiento ilegal, por hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en el sector de Linderos, en Santa Cruz.

Los oficiales habrían robado armas, drogas y dinero. Foto OIJ. (OIJ/Los tres oficiales fueron detenidos por medio de 8 allanamientos. Foto OIJ.)

“De acuerdo con la versión preliminar, ese día habría ocurrido una balacera, específicamente en la plaza de deportes, donde resultaron varias personas heridas, entre estas un colombiano apellidado Farrufia, de 25 años”, indicó el OIJ.

Posteriormente a esos hechos, al parecer, los sospechosos habrían allanado ilegalmente la casa del colombiano baleado.

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“Al parecer, también habrían sustraído pertenencias del lugar, como una pistola y una escopeta, joyería, aparente droga tipo marihuana y cerca de ¢2 millones en efectivo", detalló el OIJ.

Además de la detención de los oficiales, los investigadores decomisaron celulares, documentación y dispositivos electrónicos.