Sucesos

Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado cerca de terminal de Lumaca en San José

Los hechos ocurrieron en las últimas horas de la noche de este lunes

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Por Adrián Galeano Calvo

Las inmediaciones de la terminal de buses de Lumaca, en San José, fueron escenario de un salvaje, que por poco cobra la vida de un hombre.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 10:39 p.m. de este lunes en el centro de San José.

Según la Benemérita, el comité de la zona fue alertado sobre una persona herida por arma blanca, por lo que despacharon una ambulancia de soporte avanzado.

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Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre fue trasladado en una condición crítica. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“Se atendió a un hombre adulto con una herida por arma blanca en el abdomen”, agregó la Cruz Roja.

Debido a la condición del hombre, cuya identidad no se dio a conocer, este fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer una versión preliminar de cómo habría ocurrido el ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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