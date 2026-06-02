Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado cerca de terminal de Lumaca en San José

Las inmediaciones de la terminal de buses de Lumaca, en San José, fueron escenario de un salvaje, que por poco cobra la vida de un hombre.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 10:39 p.m. de este lunes en el centro de San José.

Según la Benemérita, el comité de la zona fue alertado sobre una persona herida por arma blanca, por lo que despacharon una ambulancia de soporte avanzado.

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El hombre fue trasladado en una condición crítica. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“Se atendió a un hombre adulto con una herida por arma blanca en el abdomen”, agregó la Cruz Roja.

Debido a la condición del hombre, cuya identidad no se dio a conocer, este fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer una versión preliminar de cómo habría ocurrido el ataque.