Sucesos

Clausuran restaurante en San José debido a increíble hallazgo que se dio en la cocina

Según las autoridades, el local tenía un historial de reiterados incumplimientos

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Por Adrián Galeano Calvo

Un restaurante ubicado en el centro de San José fue clausurado de forma inmediata luego de que la Policía Municipal de San José hiciera un increíble hallazgo en el área de la cocina.

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Así lo dio a conocer dicho cuerpo policial, el cual informó este lunes que durante una fiscalización realizada en el negocio, ubicado en avenida 6, calles 4 y 6, los uniformados encontraron varias dosis de droga ocultas en el área de cocina.

El restaurante fue clausurado de forma inmediata. Foto PMSJ.
El restaurante fue clausurado de forma inmediata. Foto PMSJ. (PMSJ/El restaurante fue clausurado de forma inmediata. Foto PMSJ.)

“Los estupefacientes se encontraban escondidos dentro de un tarro utilizado como asiento y cubiertos con polvo de cal, aparentemente con la intención de evadir la detección por parte de la unidad canina”, informaron las autoridades.

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Como resultado de la intervención, la Policía Municipal de San José procedió con la clausura inmediata del establecimiento comercial.

El restaurante fue clausurado de forma inmediata. Foto PMSJ.
La droga estaba escondida en el área de la cocina. Foto PMSJ. (PMSJ/El restaurante fue clausurado de forma inmediata. Foto PMSJ.)

De acuerdo con las autoridades, dicho local ya acumula multas que superan los ₡2,4 millones, reflejando un historial reiterado de incumplimientos.

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“En San José no habrá tolerancia para quienes utilicen actividades comerciales para encubrir conductas ilícitas o pongan en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana”.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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