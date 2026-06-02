Clausuran restaurante en San José debido a increíble hallazgo que se dio en la cocina

Un restaurante ubicado en el centro de San José fue clausurado de forma inmediata luego de que la Policía Municipal de San José hiciera un increíble hallazgo en el área de la cocina.

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Así lo dio a conocer dicho cuerpo policial, el cual informó este lunes que durante una fiscalización realizada en el negocio, ubicado en avenida 6, calles 4 y 6, los uniformados encontraron varias dosis de droga ocultas en el área de cocina.

El restaurante fue clausurado de forma inmediata. Foto PMSJ. (PMSJ/El restaurante fue clausurado de forma inmediata. Foto PMSJ.)

“Los estupefacientes se encontraban escondidos dentro de un tarro utilizado como asiento y cubiertos con polvo de cal, aparentemente con la intención de evadir la detección por parte de la unidad canina”, informaron las autoridades.

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Como resultado de la intervención, la Policía Municipal de San José procedió con la clausura inmediata del establecimiento comercial.

La droga estaba escondida en el área de la cocina. Foto PMSJ. (PMSJ/El restaurante fue clausurado de forma inmediata. Foto PMSJ.)

De acuerdo con las autoridades, dicho local ya acumula multas que superan los ₡2,4 millones, reflejando un historial reiterado de incumplimientos.

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“En San José no habrá tolerancia para quienes utilicen actividades comerciales para encubrir conductas ilícitas o pongan en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana”.