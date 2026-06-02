La otra tragedia de Palo Verde: pizotes, venados y tortugas huyen del incendio

Mientras los equipos de emergencia luchan por contener el enorme incendio forestal que afecta el Parque Nacional Palo Verde, en Guanacaste, las cámaras de los bomberos captaron una de las caras más dolorosas de esta tragedia: la huida desesperada de los animales silvestres.

Una familia de pizotes y un venadito fueron grabados mientras corrían para alejarse del calor y las llamas que avanzan sobre amplias zonas del área protegida.

Las imágenes fueron registradas por personal del Cuerpo de Bomberos, que se encuentra colaborando en las labores para controlar el fuego.

Pizotes

Familia de pizotes huyendo del incendio en el Parque Nacional Palo Verde, Guanacaste. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Venado afectado en incendio de Palo Verde

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Una tortuga logró ser rescatada

A estas escenas se suma el rescate de una tortuga que fue salvada por los bomberos el pasado lunes, evitando que quedara atrapada por el incendio.

Sin embargo, las autoridades advierten que estos son solo algunos de los animales que han podido ser vistos. Muchos otros permanecen ocultos entre la vegetación y también sufren las consecuencias de la emergencia.

Rescatan tortuga en incendio en Palo Verde, Guanacaste

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Más de 4.000 hectáreas consumidas

El incendio forestal, provocado por la caída de un rayo, ha consumido más de 4.000 hectáreas de terreno, una extensión equivalente a más de 56 veces el tamaño del Parque Metropolitano La Sabana.

La emergencia comenzó la noche del jueves 28 de mayo y, debido a su magnitud, movilizó a los bomberos forestales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes han trabajado desde el inicio para contener el avance de las llamas.