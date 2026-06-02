La otra tragedia de Palo Verde: pizotes, venados y tortugas huyen del incendio

Mientras los equipos de emergencia luchan por contener el enorme incendio forestal que afecta el Parque Nacional Palo Verde, en Guanacaste, las cámaras de los bomberos captaron una de las caras más dolorosas de esta tragedia: la huida desesperada de los animales silvestres.
Una familia de pizotes y un venadito fueron grabados mientras corrían para alejarse del calor y las llamas que avanzan sobre amplias zonas del área protegida.
Las imágenes fueron registradas por personal del Cuerpo de Bomberos, que se encuentra colaborando en las labores para controlar el fuego.
LEA MÁS: La lucha por sobrevivir en Palo Verde: tortuga fue rescatada mientras avanzaba el incendio
Una tortuga logró ser rescatada
A estas escenas se suma el rescate de una tortuga que fue salvada por los bomberos el pasado lunes, evitando que quedara atrapada por el incendio.
Sin embargo, las autoridades advierten que estos son solo algunos de los animales que han podido ser vistos. Muchos otros permanecen ocultos entre la vegetación y también sufren las consecuencias de la emergencia.
LEA MÁS: ¡Orgullo mundial! Costa Rica conquista la portada de la prestigiosa National Geographic
Más de 4.000 hectáreas consumidas
El incendio forestal, provocado por la caída de un rayo, ha consumido más de 4.000 hectáreas de terreno, una extensión equivalente a más de 56 veces el tamaño del Parque Metropolitano La Sabana.
La emergencia comenzó la noche del jueves 28 de mayo y, debido a su magnitud, movilizó a los bomberos forestales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes han trabajado desde el inicio para contener el avance de las llamas.