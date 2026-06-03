Abandonados, hambrientos y apiñados: seis cachorros vivieron una pesadilla

La vida de seis cachorros cambió gracias a una alerta que recibieron oficiales de la Delegación Policial de Aserrí, en San José.

Lo que parecía un simple saco abandonado escondía una escena que evidenciaba la crueldad de la que fueron víctimas estos pequeños animales.

Los policías fueron alertados sobre un saco con movimientos sospechosos en el sector de Santa Rita.

Al llegar y revisar el lugar, encontraron tres perritos fuera del saco y otros tres apiñados en su interior.

De inmediato, los oficiales procedieron a rescatarlos y ponerlos a salvo.

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La vida de seis cachorros cambió gracias a una alerta que recibieron oficiales de la Delegación Policial de Aserrí, en San José. Foto: MSP (MSP/MSP)

Hambrientos y asustados

Ante la falta de una entidad local que pudiera hacerse cargo de los animales de forma inmediata, los cachorros fueron trasladados temporalmente a la delegación policial.

Según las autoridades, los perritos, por suerte, no presentaban lesiones ni señales visibles de maltrato físico. Sin embargo, se encontraban hambrientos, por lo que los oficiales les brindaron agua y alimento mientras gestionaban una solución para ellos.

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La vida de seis cachorros cambió gracias a una alerta que recibieron oficiales de la Delegación Policial de Aserrí, en San José. Foto: MSP (MSP/MSP)

cachorros (Fuerza Pública/Fuerza Pública)

Además del hambre, los animales habían pasado por una experiencia angustiante al permanecer hacinados dentro de un saco abandonado.

Los policías se encariñaron con ellos

La historia tuvo un giro inesperado cuando varios funcionarios comenzaron a compartir tiempo con los cachorros.

Durante sus ratos libres, jugaron con ellos, los cargaron y les brindaron atención para ayudarles a superar el mal momento que acababan de vivir.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los pequeños recibiendo cariño y cuidados mientras permanecían bajo resguardo.

Todos encontraron un hogar

La buena noticia es que los seis cachorros ya se encuentran a salvo.

Dos de ellos fueron adoptados por el presidente del Concejo Municipal de Aserrí, mientras que los otros cuatro también lograron ser ubicados en hogares donde recibirán los cuidados que necesitan.

Las autoridades recordaron que el abandono animal constituye una conducta sancionada por la legislación costarricense en materia de bienestar animal y puede ser considerada una forma de crueldad.

Aunque estos seis cachorros tuvieron una segunda oportunidad, su historia pone nuevamente sobre la mesa la problemática del abandono de animales y las consecuencias que sufren quienes son dejados a su suerte.