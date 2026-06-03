Mujer resulta gravemente herida tras choque entre motocicleta y vehículo en Sagrada Familia

Una mujer resultó gravemente herida la madrugada de este miércoles tras un accidente de tránsito ocurrido en Sagrada Familia, Hatillo, en San José.

La emergencia fue reportada a la 1:18 a. m. cuando se dio una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano, situación que movilizó a los cuerpos de socorro hasta el lugar.

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Una mujer sufrió heridas de gravedad (Cruz Roja)

Según el reporte de la Cruz Roja, al llegar los socorristas localizaron a una mujer adulta con lesiones de consideración producto del fuerte impacto.

Tras ser estabilizada en el sitio, la paciente fue trasladada en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

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Las circunstancias que provocaron el choque entre la motocicleta y el vehículo liviano en Sagrada Familia no han sido determinadas y serán investigadas