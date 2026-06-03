Sucesos

Mujer resulta gravemente herida tras choque entre motocicleta y vehículo en Sagrada Familia

Una mujer sufrió heridas de gravedad luego de una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano ocurrida durante la madrugada en Sagrada Familia

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Por Silvia Coto

Una mujer resultó gravemente herida la madrugada de este miércoles tras un accidente de tránsito ocurrido en Sagrada Familia, Hatillo, en San José.

La emergencia fue reportada a la 1:18 a. m. cuando se dio una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano, situación que movilizó a los cuerpos de socorro hasta el lugar.

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Una mujer sufrió heridas de gravedad (Cruz Roja)

Según el reporte de la Cruz Roja, al llegar los socorristas localizaron a una mujer adulta con lesiones de consideración producto del fuerte impacto.

Tras ser estabilizada en el sitio, la paciente fue trasladada en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

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Las circunstancias que provocaron el choque entre la motocicleta y el vehículo liviano en Sagrada Familia no han sido determinadas y serán investigadas

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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