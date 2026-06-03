Hombre que murió en violento choque contra peaje de Escazú era hijo de reconocidos doctores

Carlos Andrés Salas Guzmán, el hombre que falleció la noche de este martes luego de que su carro se estrelló violentamente contra una estructura del peaje de Escazú, era hijo de una pareja de importantes y reconocidos médicos.

Sala era hijo del doctor Rodrigo Salas Sánchez y de la doctora Thelma Guzmán Rodríguez. Ambos son muy conocidos, especialmente don Rodrigo, quien es el expresidente de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y actualmente forma parte de la junta directiva de la Cámara Costarricense de la Salud.

Dicha institución también se solidarizó con ambos médicos por la pérdida de su hijo, esto por medio de una publicación en sus redes sociales.

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“El Colegio de Farmacéuticos lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Carlos Andrés Salas Guzmán, hijo del Dr. Rodrigo Salas Sánchez, ex presidente de la Junta Directiva, y de la Dra. Thelma Guzmán Rodríguez.

Violenta colisión ocurrió en el peaje de Escazú sobre la ruta 27. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y elevamos nuestras oraciones por su familia y deseamos paz y fortaleza para afrontar este difícil momento”.

El trágico accidente que tiene a esta familia de luto ocurrió la noche de este martes sobre la ruta 27 cuando, por razones que no son claras, el pick-up conducido por Salas se estrelló contra una de las estructuras del peaje.

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Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, encontraron una escena devastadora.

El pick-up estaba prácticamente desintegrado debido a la fuerza de la colisión y al incendio que se produjo posteriormente.

Bomberos confirmó que una persona había fallecido en el sitio y que las llamas fueron controladas para evitar una mayor emergencia

De momento, no se tiene claro qué causó el accidente, pero se investiga si este pudo haberse dado a causa de alguna situación médica.