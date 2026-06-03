Víctima de mortal accidente en peaje de Escazú tenía relación con Alajuelense

En la Liga Deportiva Alajuelense están de luto por el fallecimiento del exgerente general de la institución Carlos Salas Guzmán.

Don Carlos falleció en un accidente de tránsito en el peaje de Escazú la noche de este martes y en Alajuelense se solidarizaron por la pérdida.

Accidente en peaje de este martes era exgerente de la Liga (Suministrada por Keyna Calderón/La Nación)

“Lamentamos el fallecimiento de nuestro exgerente general Carlos Salas. Mucha fortaleza a sus familiares y amigos”, publicó la Liga en sus redes.

El vehículo estaba prácticamente desintegrado debido a la fuerza del impacto y también con llamas tras el choque.

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Bomberos confirmaron que una persona había fallecido en el sitio y que las llamas fueron controladas para evitar una mayor emergencia; no obstante, no había trascendido la identidad de la persona hasta ahora que en Alajuela se solidarizaron con quien en vida formó parte de la institución eriza.