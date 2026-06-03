Pleito entre dos hermanas terminó con una de ellas fallecida en el hospital de Guápiles

Una aparente discusión dentro de una casa, que dio pie a una riña entre dos hermanas, tuvo el peor de los finales, pues una de ellas falleció en un centro médico y la otra fue detenida por la Fuerza Pública.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que la trágica situación ocurrió pasadas las 11 a.m. de este miércoles en una vivienda ubicada en Guápiles, en Pococí de Limón.

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La Policía Judicial identificó a la ahora fallecida como una muchacha apellidada Santana, de 28 años; mientras que la sospechosa de quitarle la vida es su propia hermana, del mismo apellido y de 27 años.

Según la versión preliminar que maneja el OIJ, los hechos se dieron luego de que la ahora fallecida, por motivos que no se tienen claros, llegó hasta la casa en la que vive su hermana.

La hermana sospechosa fue detenida por oficiales de la Fuerza Pública.

“La ahora fallecida llegó hasta esa casa, donde reside su hermana, y en determinado momento y por razones que no son claras, se dio un altercado entre ellas, resultando esta mujer herida con arma blanca”, indicó el OIJ.

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La víctima fue llevada en condición crítica hasta el hospital de Guápiles, donde falleció poco después a causa de puñaladas que recibió en el pecho, el estómago, el muslo izquierdo y la rodilla izquierda.

En cuanto a su hermana, esta fue detenida por oficiales de la Fuerza Pública en la misma casa donde ocurrieron los hechos.

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De momento, se desconoce cuál fue el conflicto que terminó por desencadenar la mortal pelea entre hermanas.