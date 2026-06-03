Rescatan a hombre que cayó dentro de profundo pozo en una construcción

Un aterrador accidente ocurrido dentro de una construcción en Curridabat, San José, estuvo cerca de convertirse en el escenario de una tragedia.

Esto debido a que uno de los trabajadores cayó dentro de un profundo pozo, el cual, según la Cruz Roja, fue hecho para que posteriormente funcione ahí un elevador. Afortunadamente, el hombre fue rescatado con vida.

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De acuerdo con el informe de la Benemérita, la emergencia ocurrió a eso del mediodía de este miércoles en una construcción que se está realizando en Guayabos de Curridabat.

La emergencia ocurrió dentro de una construcción en Curridabat. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/La emergencia ocurrió dentro de una construcción en Curridabat. Foto Cruz Roja.)

“A eso del mediodía, a la central de monitoreo de la Cruz Roja ingresó una alerta sobre una persona que, dentro de una construcción ubicada en Curridabat, se precipitó dentro de un pozo, que en el futuro iba a ser utilizado para un elevador. Al ingreso de la Cruz Roja encontramos a un hombre adulto que cayó desde aproximadamente cuatro metros, y que la única opción para ser rescatado era mediante el acceso con rescate vertical”, explicó Minyar Collado, de la Cruz Roja.

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Por medio del equipo especializado en rescate vertical, y con la colaboración del Cuerpo de Bomberos y una empresa privada, se logró la extracción del hombre, quien fue trasladado en condición urgente a un centro médico.