Sucesos

Rescatan a hombre que cayó dentro de profundo pozo en una construcción

La Cruz Roja indicó que el pozo se construyó para que un futuro funcione ahí un elevador

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Por Adrián Galeano Calvo

Un aterrador accidente ocurrido dentro de una construcción en Curridabat, San José, estuvo cerca de convertirse en el escenario de una tragedia.

Esto debido a que uno de los trabajadores cayó dentro de un profundo pozo, el cual, según la Cruz Roja, fue hecho para que posteriormente funcione ahí un elevador. Afortunadamente, el hombre fue rescatado con vida.

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De acuerdo con el informe de la Benemérita, la emergencia ocurrió a eso del mediodía de este miércoles en una construcción que se está realizando en Guayabos de Curridabat.

La emergencia ocurrió dentro de una construcción en Curridabat. Foto Cruz Roja.
La emergencia ocurrió dentro de una construcción en Curridabat. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/La emergencia ocurrió dentro de una construcción en Curridabat. Foto Cruz Roja.)

“A eso del mediodía, a la central de monitoreo de la Cruz Roja ingresó una alerta sobre una persona que, dentro de una construcción ubicada en Curridabat, se precipitó dentro de un pozo, que en el futuro iba a ser utilizado para un elevador. Al ingreso de la Cruz Roja encontramos a un hombre adulto que cayó desde aproximadamente cuatro metros, y que la única opción para ser rescatado era mediante el acceso con rescate vertical”, explicó Minyar Collado, de la Cruz Roja.

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Por medio del equipo especializado en rescate vertical, y con la colaboración del Cuerpo de Bomberos y una empresa privada, se logró la extracción del hombre, quien fue trasladado en condición urgente a un centro médico.

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Homre herido caída construcción Curridabat
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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