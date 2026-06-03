Sucesos

Acoso callejero: Cae sospechoso de realizar actos obscenos frente a una menor en Cartago

La investigación comenzó tras una denuncia presentada en mayo

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Por Silvia Coto

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles en Pavas, San José, a un hombre de apellido Monge, de 35 años, quien figura como sospechoso del delito de acoso callejero.

El sospechoso de acoso callejero fue detenido en Pavas.
El sospechoso de acoso callejero fue detenido en Pavas. (OIJ/OIJ)

Según la información brindada por las autoridades, la investigación se inició durante el mes de mayo luego de que se recibiera una denuncia relacionada con hechos ocurridos en Loyola, en Los Ángeles de Cartago.

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Según la denuncia, el sospechoso se encontraba dentro de un vehículo cuando presuntamente realizó actos de connotación sexual frente a una menor de edad.

Las diligencias de investigación permitieron identificar al hombre y ubicarlo en Pavas, donde finalmente fue capturado por los agentes judiciales de Cartago que llevan el caso.

Tras la detención, Monge fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica dentro del proceso que se sigue en su contra.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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