Política

Yara Jiménez le dio al presidente de la Corte una nueva fecha de reunión y él fue muy claro en lo que quiere

Yara Jiménez le dio a Orlando Aguirre, presidente de la Corte, una nueva fecha para reunirse, por lo que él le dijo qué es lo que busca

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, citó a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a una nueva reunión, mientras que él fue claro al explicar por qué busca reunirse con ella.

Esta nueva fecha será el martes 16 de junio a las 11 de la mañana en la Asamblea Legislativa.

Imágenes del plenario de la Asamblea Legislativa durante la sesión solemne del 1 de mayo de 2026.
Yara Jiménez y Orlando Aguirre se reunirán el 16 de junio. (Asamblea Legislativa)

Jiménez reprogramó el encuentro luego de que Aguirre cancelara la cita que tenían pactada los presidentes de ambos poderes para el pasado 1 de junio, ya que el jerarca no podía ir ese día al Congreso debido a un viaje de trabajo.

LEA MÁS: Diputado tenía que compartir sus zapatos cuando era un muchacho por una razón que duele en el alma

La reunión fue solicitada por el propio Aguirre y él ya confirmó que sí puede asistir el próximo 16 de junio.

“Por este medio, confirmamos la participación del magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la reunión convocada para el día martes 16 de junio de 2026, a las 11 horas, en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

LEA MÁS: Bolsillo de trabajadores se vería golpeado si Costa Rica aplica impuesto sobre la renta a más asalariados

Orlando Aguirre, rendición de cuentas, Rodrigo Chaves
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, fue quien solicitó la reunión. (Asamblea Legislativa)

“El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia reitera su interés en que este encuentro permita continuar el diálogo institucional y colaborativo entre ambos Poderes. Estamos convencidos de que una relación transparente, ordenada y técnicamente informada puede aportar elementos útiles a la deliberación legislativa, favorecer una comprensión recíproca de las necesidades institucionales y contribuir a un debate público de mayor calidad”, detalla la confirmación de la Corte.

Aguirre solicitó la reunión con Yara el 19 de mayo pasado, con el fin de “establecer mecanismos de coordinación técnica entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial”, señaló Aguirre cuando solicitó la cita.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yara JiménezOrlando Aguirrepresidenta de la Asamblea Legislativapresidente de la Corte Suprema de Justiciareunión
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.