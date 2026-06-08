Yara Jiménez le dio al presidente de la Corte una nueva fecha de reunión y él fue muy claro en lo que quiere

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, citó a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a una nueva reunión, mientras que él fue claro al explicar por qué busca reunirse con ella.

Esta nueva fecha será el martes 16 de junio a las 11 de la mañana en la Asamblea Legislativa.

Yara Jiménez y Orlando Aguirre se reunirán el 16 de junio. (Asamblea Legislativa)

Jiménez reprogramó el encuentro luego de que Aguirre cancelara la cita que tenían pactada los presidentes de ambos poderes para el pasado 1 de junio, ya que el jerarca no podía ir ese día al Congreso debido a un viaje de trabajo.

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La reunión fue solicitada por el propio Aguirre y él ya confirmó que sí puede asistir el próximo 16 de junio.

“Por este medio, confirmamos la participación del magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la reunión convocada para el día martes 16 de junio de 2026, a las 11 horas, en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

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El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, fue quien solicitó la reunión. (Asamblea Legislativa)

“El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia reitera su interés en que este encuentro permita continuar el diálogo institucional y colaborativo entre ambos Poderes. Estamos convencidos de que una relación transparente, ordenada y técnicamente informada puede aportar elementos útiles a la deliberación legislativa, favorecer una comprensión recíproca de las necesidades institucionales y contribuir a un debate público de mayor calidad”, detalla la confirmación de la Corte.

Aguirre solicitó la reunión con Yara el 19 de mayo pasado, con el fin de “establecer mecanismos de coordinación técnica entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial”, señaló Aguirre cuando solicitó la cita.