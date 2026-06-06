Bolsillo de trabajadores se vería golpeado si Costa Rica aplica impuesto sobre la renta a más asalariados

Los salarios de los trabajadores se verían golpeados si las autoridades deciden bajar el umbral salarial para que más empleados paguen impuestos.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio una serie de recomendaciones para fortalecer las finanzas públicas en Costa Rica, las cuales podrían afectar a muchas familias.

Una de las sugerencias del FMI es que más trabajadores comiencen a pagar el impuesto sobre la renta, bajando el salario mínimo que hoy está libre de este cobro. Además, piden que quienes ganen los sueldos más altos paguen un porcentaje mayor.

El FMI recomendó que se reduzca el umbral del impuesto sobre la renta para los trabajadores asalariados, es decir, más personas tendrían que pagar el tributo. (Shutterstock/Shutterstock)

Los expertos señalaron que esta medida se aplicaría según los ingresos de cada persona y ayudaría a elevar la recaudación del Gobierno.

Esto significa que más personas comenzarían a pagar el impuesto si el gobierno decide acatar esta recomendación.

Actualmente, los trabajadores que perciben un salario de más de 918.000 colones deben aportar parte de sus ingresos para pagar el impuesto.

¿Cuánto porcentaje de impuesto aplica a cada salario?

El Ministerio de Hacienda anunció a finales del año pasado cambios en los tramos (diferentes franjas de ingreso) del impuesto sobre la renta.

De esta forma quedaron los nuevos montos mensuales del impuesto para los asalariados:

Hasta 918.000 colones en renta mensual: exento del impuesto

De 918.000 a 1.347.000 colones en renta mensual: 10% de impuesto

De 1.347.000 a 2.364.000 colones en renta mensual: 15% de impuesto

De 2.364.000 a 4.727.000 colones en renta mensual: 20% de impuesto

Más de 4.727.000 colones en renta mensual: 25% de impuesto

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Sugerencia del FMI golpearía bolsillo de trabajadores

Aunque el FMI no especificó cuánto debería bajar el techo ni a partir de qué salario se comenzaría a pagar renta, el economista Fernando Rodríguez señaló que las personas que destinan su dinero al pago del alquiler de su vivienda, el abono de un vehículo, compras en el supermercado u otras necesidades tendrían que hacer cambios, pues ese dinero estaría destinado al pago del impuesto.

“Tendrían que sacarlo de los gastos que están haciendo hoy. Igual pasa con cualquier aumento de impuesto. Uno tendría que redistribuir recursos que hoy utiliza para otra cosa”, dijo.

Si Costa Rica acata esta recomendación, los trabajadores tendrían que hacer un cambio en sus prioridades, pues parte de su salario se destinaría al pago del impuesto. (Imagen de Shutterstock, modificada con IA) (Shutterstock/Shutterstock)

El economista afirmó que esto permitiría recoger recursos para atender necesidades del Estado en la prestación de servicios públicos, de lo cual todos se verían beneficiados, aunque a la gente no le guste pagar impuestos.

Ennio Rodríguez, experto en economía, comentó que, al bajar el umbral a 500.000 colones, por ejemplo, aquellos trabajadores que ganan 600.000 colones o más tendrían que pagar el impuesto sobre la renta que antes no pagaban.

“Más gente tendría que pagar renta y los que ya pagaban van a tener que hacerlo sobre un monto mayor”, dijo.

Gobierno asegura que no impondrá más impuestos

El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, afirmó el jueves que no se iban a crear nuevos impuestos, sino que el objetivo del gobierno es combatir la evasión fiscal.

“No es cierto que el gobierno esté planeando nuevos impuestos ni tampoco subir los actuales. Eso es falso”, dijo.

Sin embargo, un día antes de esas declaraciones, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció en conferencia de prensa que le iba a presentar a la presidenta Laura Fernández un plan fiscal para atender las recomendaciones del FMI.

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