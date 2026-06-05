¡Rudo golpe a las ensaladas! El indispensable producto que pegó un tremendo salto de precio

El tomate tuvo una gran variación en su precio en la última semana, según los datos del Consejo Nacional de Producción (CNP).

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Este producto, indispensable para la pasta y las ensaladas, tuvo un aumento de 407 colones en comparación con hace dos semanas en las ferias del agricultor.

Según el CNP, el tomate ahora tiene un valor de 1.407 colones; es decir, tuvo una variación del 40,7% en el precio.

El tomate subió de precio en las ferias del agricultor, según el CNP. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

El CNP publica los precios de cada producto en las ferias del agricultor y los supermercados durante la semana anterior, y hace una comparación con los valores de la semana antepasada.

En este caso, los precios que publicó el CNP corresponden a la semana del 25 al 29 de mayo y las variaciones a la semana del 18 al 22 de mayo.

Otros productos que también subieron de precio de forma considerable en las ferias son el chile dulce (pasó de ¢364 a 383 colones) y el repollo verde (de ¢430 a 443 colones).

La cebolla seca amarilla, la lechuga americana, la piña grande y los huevos también aumentaron su valor, pero no hicieron mucha diferencia para el bolsillo de los consumidores, pues tuvieron una variación de entre 1,2% y 1,9%.

Por otra parte, el plátano y la zanahoria disminuyeron su valor. En el caso del producto que se utiliza para las sopas o para hacer patacones, bajó de ¢229 a 223 colones.

Mientras tanto, la zanahoria pasó de ¢667 a 650 colones.

Precio del tomate bajó en los supermercados

El valor del tomate bajó en los supermercados, pasando de ¢1.773 a 1.549 colones. Esto significa que tuvo una variación del 12,6% con respecto a la semana antepasada.

Los huevos y la papa blanca también disminuyeron su precio en los supermercados.

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En el caso de los huevos, bajaron de ¢1.530 a 1.335 colones, mientras que la papa blanca pasó de ¢973 a 964 colones.

El banano, la cebolla seca amarilla y la zanahoria subieron de precio.

La carne bajó de precio en las carnicerías

El CNP compartió que varios tipos de carne bajaron de precio en las carnicerías.

Por ejemplo, el bistec de res especial pasó de ¢6.381 a 6.120 colones.

La chuleta económica de cerdo bajó de ¢3.141 a 3.000 colones, mientras que la costilla de cerdo pasó de ¢4.280 a 4.148 colones.

El CNP registró una disminución en el precio de varios tipos de carne en las carnicerías. (Canva /Canva)

Asimismo, la pechuga de pollo entera disminuyó de ¢3.083 a 2.783 colones y el pollo entero limpio, de ¢2.534 a 2.478 colones.

La posta de cerdo también bajó, pasando de ¢3.227 a 2.980 colones.

Solamente la carne molida premium de res subió de ¢5.528 a 5.688 colones.

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