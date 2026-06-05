Política

TSE toma decisión sobre presunta propaganda religiosa a favor de Laura Fernández en elecciones

Se presentaron dos recursos de amparo contra el pastor Reinaldo Salazar y el PPSO por presunta propaganda religiosa

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Por Ingrid Hidalgo

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tomó una decisión sobre la presunta propaganda religiosa que pastores evangélicos habrían realizado para incitar a sus fieles a votar por Laura Fernández en las elecciones.

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Hace unos meses, antes de las elecciones presidenciales, se divulgaron imágenes en redes sociales de los panfletos que fueron entregados a líderes religiosos. En ellos se señalaba una serie de razones por las cuales debían votar por Fernández.

Tras analizar dos recursos de amparo contra el pastor evangélico Reinaldo Salazar y el Partido Pueblo Soberano (PPSO), el TSE los declaró con lugar.

La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán
El TSE tomó una decisión sobre la presunta propaganda religiosa que se hizo en campaña electoral. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Las autoridades electorales condenaron a Salazar y al PPSO al pago de costas, daños y perjuicios, que deberán liquidarse en la vía civil y contencioso-administrativa.

Los recursos fueron presentados por Marco Morales Albertazzi y Mauricio Ordóñez Chacón. Ellos denunciaron que se habían utilizado motivos religiosos para incitar a fieles a votar por la actual presidenta.

El artículo 28 de la Constitución Política prohíbe que los clérigos hagan propaganda política invocando motivos religiosos.

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Pastor habría invitado a líderes evangélicos a evento

El TSE señaló que Reinaldo Salazar habría invitado a pastores y líderes evangélicos al “Encuentro por Costa Rica”.

En la invitación se habría indicado que uno de los objetivos de la reunión era conocer los acuerdos alcanzados entre Fernández y el conocido Foro Mi País.

Incluso, un día antes del evento, al parecer, se envió un mensaje de recordatorio a los invitados.

En la resolución se señala que el pastor se refirió a los folletos. Él afirmó que las personas que los recibían podían decidir libremente si votar o no por Laura Fernández.

Por su parte, Mayuli Ortega, actual diputada y presidenta del PPSO, negó que el partido o Fernández organizaran el evento, pero sí sabía que hubo una invitación de Foro Mi País a pastores evangélicos.

La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán
El folleto que fue entregado a líderes evangélicos enumeraba las razones por las que los fieles debían votar por Laura Fernández como presidenta. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

También reconoció que hubo un pago relacionado con el folleto por un monto de 3.113.466,40 colones, pero negó que la campaña hubiera autorizado su distribución a grupos religiosos.

Aunque Fernández no participó en el encuentro, el actual vicepresidente, Francisco Gamboa, reconoció que sí estuvo en la actividad por invitación.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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