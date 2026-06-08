¿Es contribuyente? Esta es la fecha límite del primer pago parcial del impuesto sobre la renta

Los contribuyentes inscritos ante elMinisterio de Hacienda tienen una cita muy importante este mes: el primer pago parcial del impuesto sobre la renta.

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La declaración vence el próximo 30 de junio; el pago de este tributo corresponde al periodo fiscal 2026 y es un adelanto. Cada contribuyente puede consultar el monto exacto que debe presentar en su cuenta tributaria en la Oficina Virtual (OVi).

Si no, usted mismo puede hacer el cálculo de esta forma: primero, tome como base el impuesto determinado en las declaraciones de renta de los tres periodos fiscales anteriores y calcule el promedio.

Los contribuyentes tienen tiempo hasta finales de este mes para hacer el primer pago parcial del impuesto sobre la renta. (Shutterstock/Shutterstock)

Luego, tiene que escoger el monto mayor entre el impuesto determinado del año inmediato anterior y el promedio calculado. A ese resultado debe aplicársele el 25% para determinar el pago parcial.

El depósito se puede realizar mediante Débito en Tiempo Real (DTR) o en las entidades financieras autorizadas.

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Si usted no paga el adelanto a tiempo, puede enfrentar una multa. Los próximos pagos parciales se realizarán en setiembre y en diciembre.

Otras declaraciones

Además del primer pago parcial del impuesto sobre la renta, los contribuyentes deben declarar el impuesto al valor agregado, cuya presentación vence el lunes 15 de junio.

Según el calendario de Hacienda, este mes también se debe presentar la Declaración Informativa de Precios de Transferencia; esta obligación deben cumplirla aquellos contribuyentes que operan bajo el régimen de zona franca o que realizan operaciones con empresas, ya sean nacionales o extranjeras, que superen los 1.000 salarios base en el año.

Además del primer pago parcial del impuesto sobre la renta, los contribuyentes deben declarar el impuesto al valor agregado y otros tributos. (Esteban Bermudez/ebermudez)

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