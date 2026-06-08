¿Vive en Talamanca o isla de Chira? Dekra llevará la inspección vehicular a ambos lugares

Si usted es vecino de Talamanca o de la isla de Chira y necesita una inspección técnica vehicular, Dekra tendrá una jornada especial este jueves 11 de junio.

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Actualmente, la empresa no cuenta con estaciones en estas zonas, donde hay conductores que recorren largas distancias hacia otros lugares para realizar la inspección.

Sin embargo, Dekra llegará a estos sitios para revisar que los vehículos estén en óptimas condiciones para circular.

Dekra anunció que este ueves realizará inspecciones vehiculares en Talamanca y la Isla de Chira. (Cortesía /Cortesía)

Las inspecciones se realizarán en San Antonio de la isla de Chira y en el distrito de Telire, en Talamanca, específicamente en las comunidades de Amubri Centro, Sepeque, Urén y Coroma.

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¿Qué inspeccionará Dekra?

Los técnicos de la empresa realizarán inspecciones a motocicletas, automóviles, vehículos de carga y autobuses.

Durante la revisión, se verificará el correcto funcionamiento de las luces de alumbrado y señalización, el estado de las llantas, el funcionamiento de los cinturones de seguridad, las condiciones de los retrovisores exteriores, la lectura del odómetro y las placas de matrícula, entre otros aspectos.

Dekra cuenta con 13 estaciones en varias partes del país, como Heredia, Santo Domingo, Alajuelita, Cartago, Puntarenas, Alajuela, Pérez Zeledón, Guápiles, San Carlos, Liberia, Nicoya, Cañas y Limón.

Dekra inspeccionará si los vehículos se encuentran en óptimas condiciones. Por ejemplo, se revisará el funcionamiento de las luces, señalización, el estado de las llantas y otros aspectos. (Cortesía Dekra/Dekra)

Asimismo, cuenta con tres estaciones móviles en Parrita, Upala y Sabalito de Coto Brus. Esta última estará en la zona hasta el 17 de junio y luego se trasladará a Ciudad Neily, donde entrará en servicio a partir del 22 de junio.

Para una inspección, los conductores deben agendar una cita a través de la página web de Dekra o del call center 4000-1100.

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