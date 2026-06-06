Mundial 2026: entradas falsas y visas inexistentes ponen en riesgo a aficionados

Falta poco para que ruede la pelota en la Copa del Mundo 2026 y miles ya sueñan con estar en Estados Unidos, México o Canadá siguiendo a su selección favorita.

Algunos buscan entradas, otros comparan precios de vuelos y hospedajes, mientras muchos más pasan horas en Internet revisando información del torneo.

Pero hay un grupo que también está preparando su estrategia para el Mundial: los ciberdelincuentes.

Expertos alertan que los ciberdelincuentes ya aprovechan la fiebre por el Mundial 2026 para lanzar nuevas estafas digitales. (Shutterstock/Imagen)

La empresa especializada en seguridad informática ESET advirtió que, a pocas semanas del inicio del torneo, se disparó la aparición de páginas falsas, aplicaciones fraudulentas y ofertas engañosas que utilizan la imagen del Mundial para atrapar víctimas.

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La fórmula es sencilla: aprovechar la emoción de los aficionados para hacerles creer que están frente a una oportunidad única.

Mundial puede salir muy caro

Uno de los principales engaños detectados está relacionado con la venta de entradas. Los expertos explican que los delincuentes crean páginas prácticamente idénticas a las oficiales de FIFA.

Copian logotipos, colores, diseños y hasta los formularios de compra para que la víctima sienta que está realizando un pago legítimo.

La estrategia generalmente se acompaña con mensajes que generan presión inmediata: boletos a punto de agotarse, descuentos exclusivos o supuestas promociones por tiempo limitado.

“Adquirir tickets por otros medios puede ser riesgoso. Sobre todo, cuando las páginas falsas reproducen logotipos, tipografías, colores, diseño y experiencia de compra con el objetivo de ganar credibilidad y que las personas entreguen sus datos personales y bancarios.

“Para convencer a sus víctimas, los cibercriminales usan anuncios donde se destacan la urgencia y la oportunidad, con frases del tipo: ‘Últimas entradas disponibles’, ‘Descuento por tiempo limitado’ o ‘Oferta única’”, advierten desde ESET.

Las entradas para la Copa del Mundo son uno de los principales ganchos utilizados por los delincuentes en Internet. (Fotocomposición de Canva/Fotocomposición de Canva)

Ojo a transmisiones pirata

Las transmisiones piratas son otro de los grandes peligros. La necesidad de ver todos los partidos sin pagar suscripciones ha impulsado la popularidad de aplicaciones y plataformas que prometen acceso gratuito a la Copa del Mundo.

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Sin embargo, detrás de muchas de ellas se esconden programas capaces de robar información personal, acceder a cuentas digitales o incluso instalar software malicioso en los dispositivos.

“En cuanto a las plataformas online, el riesgo está en el pedido por parte del sitio de crear una cuenta, pagar un cargo mínimo, iniciar sesión con Google, vincular con Facebook, o ingresar datos personales.

“El objetivo es robar credenciales de acceso, tarjetas, datos bancarios, entre otros datos sensibles y personales”, alertó ESET Latinoamérica.

Visa mundialista no existe

Entre los casos más llamativos detectados por los especialistas aparecen páginas que ofrecen una supuesta visa especial para asistir al Mundial.

La propuesta parece atractiva para quienes todavía no tienen sus documentos al día, pero en realidad se trata de un engaño.

Según recuerdan los expertos, no existe ninguna visa exclusiva para la Copa del Mundo. Los viajeros deben cumplir con los requisitos migratorios normales establecidos por Estados Unidos, Canadá o México.

Álbumes y criptomonedas

ESET detectó fraudes relacionados con álbumes coleccionables, apuestas deportivas, concursos de predicciones e incluso criptomonedas que utilizan referencias al Mundial para aparentar legitimidad.

Hasta con las criptomonedas están intentándolo los ladrones digitales para robarle su dinero. (Shutterstock/Imagen)

En todos los casos se repiten señales de alerta similares: ofertas demasiado buenas para ser verdad, promesas de ganancias rápidas, acceso exclusivo o beneficios imposibles de conseguir por los canales oficiales.

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Por eso, los especialistas recomiendan verificar siempre las direcciones web, descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y desconfiar de cualquier oferta que parezca extraordinaria.