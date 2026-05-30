¡Orgullo brumoso! Estudiante del TEC de 21 años gana premio mundial con invento que salva vidas

Mientras muchos jóvenes pasan horas frente a una pantalla jugando o viendo redes sociales, un estudiante del Tecnológico de Costa Rica (TEC) usó la ciencia y la tecnología para desarrollar una idea que hoy le está dando la vuelta al mundo.

Se trata de Marcel Arrieta Fonseca, un joven costarricense de 21 años, vecino de Birrisito de Paraíso, Cartago, quien se convirtió en ganador de la competencia internacional iGEM Startups BioHackathon gracias a un proyecto tecnológico que busca detectar la enfermedad de Lyme mediante un innovador sensor biológico.

Marcel Arrieta representó a Costa Rica en una de las competencias de biología sintética más importantes del mundo. (TEC/Cortesía)

La competencia, que fue virtual, reúne a estudiantes y expertos de distintos países para desarrollar soluciones reales utilizando biología sintética, una rama científica que mezcla biología, ingeniería y tecnología para crear sistemas capaces de resolver problemas médicos, ambientales e industriales.

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Marcel integró el equipo BOREALIS junto con Ximena Romero, de México, y Jeancarla Padilla, de Bolivia.

Entre los tres diseñaron una especie de “alarma biológica” capaz de detectar la bacteria Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad de Lyme, una infección transmitida por garrapatas y que puede provocar daños crónicos en el cerebro, el corazón y las articulaciones si no se trata a tiempo.

Tecnología que salvaría vidas

Lo que más llamó la atención de los jueces fue que el proyecto no se queda solamente en teoría científica. El sistema propone utilizar células modificadas con receptores sintéticos, algo así como antenas microscópicas diseñadas para reconocer la bacteria dentro del cuerpo humano.

El proyecto BOREALIS busca detectar la enfermedad de Lyme mediante un sensor biológico. (TEC/Cortesía)

“En términos simples, el proyecto BOREALIS se encarga de trabajar con un sistema de detección para la enfermedad de Lyme, la cual es transmitida por garrapatas, que insertan la bacteria al sistema de las personas y estas tienen problemas degenerativos crónicos en el cerebro y en el corazón”, explicó Arrieta.

El joven explica que uno de los grandes problemas actuales es que las pruebas existentes tienen márgenes de error muy altos, situación que los motivó a buscar una alternativa más eficiente.

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“Con nuestro proyecto desarrollamos un sistema basado en receptores sintéticos; es decir, antenas que sean capaces de detectar la presencia de la bacteria y saber en qué estado se encuentra la infección. Nosotros vamos a generar, después de la detección, un tipo de estímulo visual que permita a las personas darse cuenta si se encuentran enfermas o no”, comentó el estudiante costarricense.

Tico brilló entre cientos

La edición 2026 de la iGEM Startups BioHackathon reunió a más de 330 participantes y 30 equipos internacionales enfocados en crear emprendimientos científicos con impacto global.

El estudiante del TEC trabajó junto con jóvenes de México y Bolivia. (TEC/Cortesía)

En este, el nombre de Costa Rica volvió a sonar fuerte gracias al talento y preparación de Marcel.

Para él, el premio representa mucho más que una medalla o reconocimiento internacional. También es una forma de agradecerle a la educación pública las oportunidades que le abrió desde pequeño.

“Ser ganador y representar al TEC es un gran honor y una manera de retribuirle con agradecimiento a esta institución que me ha visto crecer y me ha brindado las herramientas para convertirme en el profesional que alguna vez soñé ser. Este logro representa que la educación pública es la llave del futuro y vale la pena continuar invirtiendo en ella”, aseguró.

Arrieta también aprovechó para enviarles un mensaje a otros jóvenes que sueñan con dedicarse a la ciencia y la tecnología.

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“Hace cuatro años soñaba con ser el científico que soy hoy; nunca abandonen sus sueños, trabajen y busquen apoyo en quienes ustedes admiran. Tenemos un gran talento en el país y hay espacio para que todos brillemos juntos y alcancemos nuestros sueños”, dice con tremenda alegría.