Todavía hay muchas personas que tienen una cuenta en el Banco Nacional (BN) y también tienen grandes dudas sobre el cobro, que ya arrancó a partir de mayo pasado, de 2.500 colones de comisión si no se mantiene un mínimo de 25 mil colones al mes (sumando el saldo de sus cuentas, sobres, ahorro Ppogramado).

Nosotros buscamos directamente a la gente del BN para aclarar dudas sobre, por ejemplo, si el cobro aplica a los adultos mayores o personas que reciben su salario con ellas, a las familias que reciben ayudas del IMAS o cualquier tipo de beca.

A continuación, respondemos algunas de las dudas de la mano con el Banco Nacional:

¿Deberán los pensionados y las familias que ayuda el IMAS pagar los ₡2.500 mensuales que comenzó a cobrar el Banco Nacional? (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué es este cobro que tiene a muchos con dudas?

La comisión no es un cobro generalizado. Se trata de una comisión mensual de ¢2.500 (por cliente, no por la cantidad de productos) que solo se aplica en casos muy específicos, cuando al cierre del mes el saldo total del cliente en sus productos de ahorro (BN Cuenta, sobres y ahorro programado) es inferior a ¢25.000, y además no se registra un uso activo de la cuenta por medio de la tarjeta de débito.

LEA MÁS: Estos bancos penalizan a sus clientes por no tener un monto mínimo en sus cuenta bancarias

¿Dicen que es un nuevo impuesto del Gobierno?

No. No es un impuesto ni algo del Gobierno.

¿Ese monto es por cuenta o por todo lo que uno tiene?

Se suman los saldos en BN Cuenta (cuentas de ahorro, corrientes), Sobres, Ahorro Programado e incluso dinero en otras monedas. Si entre todo suma los ¢25 mil, no aplica.

¿Cómo hago para no pagar ni un cinco de esos 2.500 mensuales?

Tiene dos formas para mantener exento del cobro:

Mantener al menos ¢25.000 a fin de mes o usar la tarjeta de débito durante el mes por la misma cantidad o más.

El BN entiende que hay personas que, por su capacidad de ahorro, no siempre pueden mantener un saldo mensual a fin de mes de ¢25.000. Pensando en ellas, la exoneración no depende únicamente del ahorro, sino también del uso diario de la cuenta con su tarjeta de débito.

El Banco Nacional explica quiénes no deberán pagar los 2.500 colones. (Rafael Pacheco Granados)

Por ejemplo, si durante el mes se realizan compras con la tarjeta de débito por un monto superior a ¢25.000, la comisión no se aplica, aun cuando el saldo final sea menor a esa cifra. De esta forma, la cuenta se convierte en una aliada para el día a día, no solo para el ahorro.

LEA MÁS: Banco Nacional explica el objetivo de cobrar comisión a quienes tengan menos de ¢25 mil en sus cuentas

¿Hay gente que no tendrá que pagar?

A diferencia de otros bancos, se han definido amplios criterios de exclusión, por lo que no aplica esta comisión a personas menores de 25 años, personas adultas mayores, beneficiarios de ayudas sociales, clientes que reciben su planilla en el banco, entre otros grupos.

Si mi papá recibe su pensión en una cuenta del Banco Nacional y saca siempre toda la platica porque le urge hacer pagos, ¿también le podrían cobrar esos ¢2.500?

La comisión no aplica a personas mayores de 65 años en adelante.

Si mi familia recibe ayuda del IMAS y sacamos toda la plata cada vez que depositan, ¿tendremos que pagar?

En casos de ayuda social no le aplica el cobro.

¿Por qué el banco está haciendo esto?

Nuestro objetivo es promover el uso activo de los productos y acompañar a las personas para que puedan sacar mayor provecho de su relación financiera. Mantener cuentas abiertas sin uso también le genera costos al banco, así que buscan que la gente las use o tenga saldo.

¿Esto es nuevo o ya otros bancos lo hacen?

No es algo exclusivo. Es una práctica muy usada en el mercado. A diferencia de otros bancos, vemos saldos a fin de mes sumando (cuentas, sobres y Ahorro Programado).

Comprando por 25 mil colones o más con la tarjeta de débito del Banco Nacional se brinca uno el cobro de los 2.500 colones. (Rafael Pacheco)

En pocas palabras, ¿me tengo que preocupar?

La exoneración no depende únicamente del ahorro, sino también del uso diario de la cuenta.

LEA MÁS: ¿A qué hora y dónde ver el traspaso de poderes este viernes 8 de mayo?

Si durante el mes se realizan compras con la tarjeta de débito por un monto superior a ¢25.000, la comisión no se aplica, aun cuando el saldo final en los productos de ahorro sea menor.

De esta forma, la cuenta se convierte en una amiga para el día a día, no solo para el ahorro.