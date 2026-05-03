A partir de esta fecha el Banco Nacional le hará cobros si usted tiene en su cuenta menos de ¢25 mil

Si usted tiene dudas sobre cuándo es que empezará a regir la medida del Banco Nacional que establece que cuando tenga en sus cuentas menos de ¢25 mil le cobrarán una comisión, aquí le damos esos y los demás detalles que necesita saber sobre el tema.

Por medio de un mensaje, la entidad financiera informó a sus usuarios que si alguno llega a tener menos de ese monto en sus cuentas, les cobrarán una comisión de ¢2.500 mensuales por concepto de saldo mínimo.

El banco informó que la aplicación de esta medida está prevista a partir del 20 de mayo.

Banco Nacional cobrará comisión a quienes tengan menos de 25 mil colones en la cuenta (Rafael Pacheco)

¿A qué se debe la medida?

La Teja consultó al Banco Nacional los motivos del cambio y la entidad aseguró que el propósito principal es fomentar el uso activo de los productos financieros y fortalecer el hábito del ahorro.

“Este ajuste tiene por objetivo incentivar el uso saludable de los productos de ahorro (cuentas, sobres, ahorro programado), prevenir la acumulación de productos financieros que no están siendo utilizados y permitir una gestión más eficiente y sostenible, siempre orientada a mejorar la experiencia del cliente y a ofrecerle herramientas que se adapten mejor a sus necesidades reales.

LEA MÁS: Este domingo sucedió lo inevitable por el retiro de visas a directivos de La Nación por parte de Estados Unidos

“La revisión se realiza una vez al mes y, cuando corresponde, el cargo se aplica una sola vez por cliente, incluso si tiene varias cuentas o cuentas en distintas monedas”, detalló el banco.

La entidad dijo además que pretende reconocer que muchas personas organizan su dinero por objetivos como gastos cotidianos, emergencias o metas de ahorro, y no necesariamente concentran todos sus fondos en un solo producto.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves llegará este lunes a la Asamblea Legislativa a cerrar una etapa histórica de su vida y del país

La entidad financiera dice que pretende incentivar el ahorro. (Archivo)

Habrá excepciones

El Banco Nacional recalcó que “la comisión solo podría aplicarse cuando, al cierre de mes, el saldo total en BN Cuenta + Sobre + Ahorro Programado sea inferior a ¢25.000 y que, además, no se haya registrado un uso de la tarjeta de débito por un monto acumulado superior a ¢25.000 durante el mes. Basta con cumplir una de estas dos alternativas, ya sea mantener el saldo o utilizar la tarjeta de débito activamente, para que no se aplique ningún cobro".

También hay excepciones, quienes no deben cumplir con el requisito de tener 25 mil colones como mínimo en la cuenta son los menores de 25 años, los adultos mayores, los beneficiarios de ayudas sociales y quienes tienen su planilla con el BN.