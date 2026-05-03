Este domingo sucedió lo inevitable por el retiro de visas a directivos de La Nación por parte de Estados Unidos

Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de prensa, sin embargo, un reciente hecho dado a conocer en el país deja dudas de si en Costa Rica la prensa es realmente libre.

Este sábado 2 de mayo trascendió que Estados Unidos le retiró la visa a varios de los miembros de la junta directiva de La Nación.

Varias instituciones se unen en un reclamo al gobierno por retiro de visas a directivos de La Nación. (Esteban Bermúdez)

Ante el hecho, el Colegio de Periodistas, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, la Universidad de Costa Rica, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la UCR y Punto y Aparte se unieron en un pronunciamiento en defensa de la libertad de expresión en el que piden al gobierno algo muy claro.

“La libertad de prensa es un bien común. Es la base para el desarrollo de otros derechos humanos y para el fortalecimiento de la democracia. Toda persona tiene derecho a acceder a información veraz que nos ayude a tomar decisiones y para eso la prensa debe ser justa e independiente, desarrolarse sin censura y en un entorno que favorezca la pluralidad.

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“Hasta el día de hoy, nada ni nadie sustituye el trabajo que realiza la prensa. Cada quien puede y debe escoger a quién quiere leer, ver y seguir. Es nuestro derecho individual. La prensa, por su parte, debe fiscalizar con fuerza al poder político, visibilizar abusos y corrupción, y promover el debate público. Cuando hay muchos medios de comunicación y voces que hacen ese trabajo con independencia y profesionalismo, se fortalece el derecho colectivo y ganamos como sociedad”, dice el comunicado enviado por las organizaciones.

Este sábado se dio a conocer el retiro de las visas a varios directivos de La Nación. (Alonso Tenorio)

Peligroso cambio

El texto señala que Costa Rica ha sido históricamente reconocida por su compromiso con la libertad de expresión, sin embargo, en los últimos años se han registrado situaciones que ameritan atención como por ejemplo: descalificaciones hacia medios de comunicación, tensiones en el acceso a la información pública, discursos estigmatizantes contra periodistas y desafíos en la sostenibilidad e independencia de los medios públicos, como en el caso del sistema de radiodifusión estatal.

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“Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, Costa Rica recibió la noticia de que personas integrantes de la junta directiva de La Nación, uno de los medios más longevos del país, tuvieron una cancelación de la visa de ingreso a Estados Unidos. Si esta decisión se basa en su posición crítica frente a este gobierno sería una señal preocupante más para nuestro sistema democrático.

“Las autoridades del Estado costarricense, como muestra de su compromiso con la democracia, la defensa de las libertades y su deber con la ciudadanía, deben solicitar una explicación al Gobierno de los Estados Unidos. De no hacerlo, y de comprobarse que el motivo responde a la línea editorial, ese silencio constituiría una forma de complicidad inaceptable”, detallaron las instituciones.

Alzan la voz por peligrosa señal y piden al Gobierno intervenir. (Shuttestock)

Además, señalan que el Día Mundial de la Libertad de Prensa recuerda que una sociedad sin prensa libre pierde mucho más que información: pierde voces, pierde capacidad de cuestionar al poder y pierde fortaleza democrática.

“Las organizaciones firmantes pedimos: reflexión individual, no guardar silencio frente al hostigamiento a cualquier medio de comunicación crítico, fortalecer las vinculaciones para tener una voz más fuerte, defender nuestro derecho a la libertad de prensa y reclamar una prensa profesional, responsable, íntegra y valiente”.