Rodrigo Chaves llegará este lunes a la Asamblea Legislativa a cerrar una etapa histórica de su vida y del país

Rodrigo Chaves, presidente de la República, llegará este lunes a la Asamblea Legislativa a cerrar una etapa histórica de su vida y del país.

La visita del mandatario al Congreso esta vez será muy distinta a las anteriores porque ya no estarán los diputados con los que tanto peleó; ahora estarán los legisladores que asumieron el pasado 1° de mayo, que tienen una mayoría del oficialismo (31 diputados).

Este lunes Rodrigo Chaves llegará a la Asamblea Legislativa a dar su informe de labores. (Rafael Pacheco)

El mandatario llegará a dar su cuarto y último informe de labores. Lo hará a las 3 de la tarde, a la hora en la que se acostumbra que se lleve a cabo el plenario legislativo.

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Ahora bien, en el Congreso no solo están diputados afines a Chaves, también estarán los 26 legisladores de oposición, quienes ya han demostrado una actitud crítica ante el gobierno de Chaves por los temas pendientes de resolver, como por ejemplo la crisis de inseguridad, las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el rezago en la educación, el caos vial de las presas, entre otros temas.

Chaves tuvo una relación agresiva con los diputados que dejaron el Congreso la semana pasada. (Rafael Pacheco)

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana; José María Villalta, del Frente Amplio y Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional, son los líderes de los partidos de oposición y han hecho serios cuestionamientos a Chaves.

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Un cambio para siempre

Antes, la rendición de cuentas de los mandatarios se llevaba a cabo el 1 de mayo, luego de la elección del directorio legislativo; sin embargo, en marzo de 2016, los diputados de entonces aprobaron un cambio en el reglamento de la Asamblea Legislativa, para que el discurso presidencial ya no se diera el propio 1 de mayo.

Esta vez ya Rodrigo Arias no estará en el Congreso para recibir al presidente. (Rafael Pacheco)

El cambio se hizo para que ese día los diputados se concentren en la elección del directorio y luego en los discursos de los jefes de fracción. La rendición de cuentas presidencial quedó para el día siguiente hábil y tradicionalmente se lleva a cabo el 2 de mayo, pero en este caso, como el 1 de mayo cayó viernes, el discurso presidencial se conocerá hasta el lunes 4 de mayo.

En las siguientes sesiones del plenario los diputados de todas las fracciones se dedicarán a analizar el discurso dado por el mandatario.