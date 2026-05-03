Mayo es un mes peligroso para los perros y gatos por este motivo y urge que tome medidas para protegerlos

Llegó mayo y con él un gran peligro para los perros y gatos.

Este mes es famoso porque se empiezan a ver por todo lado los abejones y aunque parecen inofensivos, para las mascotas representan un gran riesgo si llegan a comérselos.

Los abejones de mayo son un peligro para los perros y gatos si llegan a comérselos. (Jorge Navarro)

La veterinaria María Antonieta Leandro explicó qué es lo que provoca que un perro se coma uno o varios abejones.

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“Lo primero que hay que saber es que los abejones pueden trasmitir parásitos, entre ellos el Spirocerca lupi, este es un gusano que normalmente es transmitido por los escarabajos. Los abejones pueden ocasionar que haya cuadros de parasitosis, pueden provocar trastornos digestivos ya que tienen una coraza gruesa que cuesta que sea digerida por los perros, esto puede causar irritación en el tracto digestivo y obstrucciones.

Durante mayo esté vigilante para evitar que sus mascotas se coman un abejón. (Canva)

“Cuando una mascota se come un abejón puede presentar vómitos, anorexia, estreñimiento, pérdida de peso y muchas veces tos, porque tiene la sensación de que necesita botar algo”, explicó la especialista.

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La veterinaria dijo que hay que estar ojo al Cristo para que los animalitos no se almuercen un abejón y hasta dio algunos bolados.

Aunque parecen inofensivos, los abejones pueden causar serios problemas de salud en las mascotas. (Jorge Navarro)

“Para que no pase sería bueno evitar que la mascota salga de la casa en la noche, que es cuando hay más abejones, se pueden mantener las luces apagadas porque estas son las que atraen los abejones, ya que ellos buscan la luz, y también es bueno la desparasitación oportuna de las mascotas.

“Ahora bien, si pese a estos cuidados la mascota se come un abejón y empieza a presentar síntomas, lo primero que hay que hacer es llevarlo a un veterinario para evitar daños serios”, aseguró.