Avianca sale al rescate tras caos por Spirit: así puede salvar su viaje si quedó varado

Avianca anunció un plan especial para ayudar a pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines. (AFP/Getty Images via AFP)

El cierre inmediato de Spirit Airlines dejó a miles de viajeros en el aire y ahora otra aerolínea salió a dar la cara en medio del caos.

Se trata de Avianca, que anunció que pondrá a disposición su capacidad para ayudar a pasajeros afectados por la situación, incluyendo quienes tenían vuelos desde Costa Rica.

La compañía explicó que, como ya lo ha hecho en otras crisis aéreas en la región, activó un plan de protección para facilitar que las personas puedan regresar a sus destinos.

¿A quiénes aplica esta ayuda?

Avianca detalló que ofrecerá el regreso sin cobro de tarifa aérea a los pasajeros que ya iniciaron su viaje y que tenían boleto de regreso con Spirit Airlines, pero quedaron varados tras el cierre.

Eso sí, no todo es gratis. Las personas deberán asumir impuestos, tasas, contribuciones y otros cargos obligatorios, según lo establecido por las autoridades.

Además, la reubicación está sujeta a disponibilidad, por lo que no todos los pasajeros podrán viajar de inmediato.

¿Cómo puede hacer el trámite?

Si usted es uno de los afectados, la aerolínea indicó que debe presentarse directamente en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes.

Ahí será atendido por orden de llegada y, si hay espacio disponible, podrá ser reubicado en un vuelo de Avianca.

Este beneficio aplica para quienes tengan tiquetes emitidos con fechas de viaje entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, aunque cada caso será verificado.

El caos que lo provocó todo

Todo esto se da luego de que Spirit Airlines anunciara el cese inmediato de sus operaciones este 2 de mayo, debido a una fuerte crisis financiera que no logró resolver.

La situación provocó la cancelación total de vuelos, incluyendo rutas clave desde Costa Rica como las que salían del Aeropuerto Juan Santamaría hacia Orlando y Fort Lauderdale.

Ante esto, AERIS lanzó una advertencia clara: no presentarse en el aeropuerto si su vuelo era con Spirit, ya que no hay personal disponible para atender a los pasajeros.

LEA MÁS: Zeus, el perro que olfateó el peligro el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa

Además, recomendó gestionar reclamos directamente en los canales oficiales de la aerolínea.

Una luz en medio del problema

Aunque la situación sigue siendo complicada para muchos viajeros, la movida de Avianca representa una opción para quienes buscan una salida rápida.

La recomendación es mantenerse informado, llegar con tiempo al aeropuerto y tener todos los documentos a mano para aumentar las posibilidades de reubicación.