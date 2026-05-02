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Spirit Airlines cierra operaciones y deja a miles de viajeros varados: esto deben hacer en Costa Rica

Gestor de la terminal aérea se pronunció sobre el anuncio de la aerolínea estadounidense que tiene efecto inmediato

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Por Manuel Herrera

La aerolínea estadounidense Spirit Airlines anunció en las últimas horas el cese inmediato de sus operaciones, una decisión que dejó a miles de pasajeros varados, incluidos viajeros en Costa Rica.

Ante el anuncio, AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, hizo un llamado urgente a quienes tienen boletos con esta aerolínea.

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“Se recomienda a los pasajeros no presentarse en el aeropuerto, ya que la aerolínea no cuenta con personal disponible para atención al cliente”, indicó AERIS en un comunicado de prensa.

Aviones de Spirit Airlines permanecen estacionados en la pista del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood tras el anuncio de cancelación de todos los vuelos y el inicio del proceso de cierre de operaciones por parte de Spirit Aviation Holdings Inc.
Spirit Airlines cesó sus operaciones este sábado 2 de mayo. Fotografía: Getty Images via AFP. (AFP/Getty Images via AFP)

Vuelos cancelados desde Costa Rica

El cierre de operaciones de Spirit Airlines implica la cancelación total de vuelos desde el país, específicamente las rutas que salían del Juan Santamaría hacia Orlando y Fort Lauderdale.

“El gestor aeroportuario lamenta esta situación y los inconvenientes que pueda generar en los pasajeros”, indicó AERIS.

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¿Qué deben hacer los pasajeros afectados?

Basado en un comunicado de la aerolínea, AERIS recomendó a los viajeros gestionar sus reclamos por medio del sitio web spiritrestructuring.com, donde se puede encontrar información sobre reembolsos, cambios y procesos relacionados.

“El gestor aeroportuario se mantiene atento a la evolución de esta situación y recomienda a los pasajeros informarse a través de los canales oficiales de la aerolínea para recibir orientación actualizada”, finalizó AERIS.

El mostrador de Spirit Airlines en el aeropuerto metropolitano de Detroit permanece cerrado tras el cese de operaciones de la aerolínea durante la noche. Spirit Aviation Holdings Inc. anunció que canceló todos los vuelos programados e inició el proceso de cierre de sus operaciones luego de no lograr financiamiento por parte de la administración de Donald Trump.
AERIS aclaró que no hay personal de la aerolínea trabajando en el Aeropuerto Juan Santamaría. Fotografía: Getty Images via AFP. (AFP/Getty Images via AFP)

Crisis financiera provocó cierre de Spirit

Las operaciones de Spirit Airlines cesaron este 2 de mayo, debido a una crisis financiera que le impidió concretar un plan de rescate, según reportes de la prensa internacional.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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