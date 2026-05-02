Spirit Airlines cierra operaciones y deja a miles de viajeros varados: esto deben hacer en Costa Rica

La aerolínea estadounidense Spirit Airlines anunció en las últimas horas el cese inmediato de sus operaciones, una decisión que dejó a miles de pasajeros varados, incluidos viajeros en Costa Rica.

Ante el anuncio, AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, hizo un llamado urgente a quienes tienen boletos con esta aerolínea.

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“Se recomienda a los pasajeros no presentarse en el aeropuerto, ya que la aerolínea no cuenta con personal disponible para atención al cliente”, indicó AERIS en un comunicado de prensa.

Spirit Airlines cesó sus operaciones este sábado 2 de mayo. Fotografía: Getty Images via AFP. (AFP/Getty Images via AFP)

Vuelos cancelados desde Costa Rica

El cierre de operaciones de Spirit Airlines implica la cancelación total de vuelos desde el país, específicamente las rutas que salían del Juan Santamaría hacia Orlando y Fort Lauderdale.

“El gestor aeroportuario lamenta esta situación y los inconvenientes que pueda generar en los pasajeros”, indicó AERIS.

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¿Qué deben hacer los pasajeros afectados?

Basado en un comunicado de la aerolínea, AERIS recomendó a los viajeros gestionar sus reclamos por medio del sitio web spiritrestructuring.com, donde se puede encontrar información sobre reembolsos, cambios y procesos relacionados.

“El gestor aeroportuario se mantiene atento a la evolución de esta situación y recomienda a los pasajeros informarse a través de los canales oficiales de la aerolínea para recibir orientación actualizada”, finalizó AERIS.

AERIS aclaró que no hay personal de la aerolínea trabajando en el Aeropuerto Juan Santamaría. Fotografía: Getty Images via AFP. (AFP/Getty Images via AFP)

Crisis financiera provocó cierre de Spirit

Las operaciones de Spirit Airlines cesaron este 2 de mayo, debido a una crisis financiera que le impidió concretar un plan de rescate, según reportes de la prensa internacional.

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