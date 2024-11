Tica que planeó viaje narra lo que sintió al saber que Spirit Airlines se declaró en quiebra

Una tica, que ya tiene todo listo para ir a Estados Unidos la próxima semana, sintió que el mundo se le vino encima cuando escuchó que la aerolínea Spirit, con la que viajará, se declaró en quiebra.

La empresa hizo el anuncio este lunes. Según informó The New York Times, una de las razones de esta decisión fue el fracaso en renegociar su deuda inminente. El medio de comunicación detalló que la aerolínea enfrentó dificultades para estabilizar sus finanzas luego de un bloqueo judicial a la fusión planificada con JetBlue Airways, en enero pasado.

Spirit se declaró en quiebra. (Archivo)

La tica, quien es de apellido Fonseca, dice que en un primer momento se asustó mucho, pero ya ahora se siente más tranquila.

“Me asusté porque tengo un viaje para la otra semana y desde hace meses tengo los boletos, ya hice las reservaciones en Estados Unidos y todo, me preocupé porque no sabía si iban a suspender el vuelo.

“Apenas vi la noticia en los medios de comunicación, me metí al correo a ver si la aerolínea me había mandado algo y sí, tenía un correo en el que me dieron tranquilidad porque me aseguraron que todo seguía igual con los vuelos vendidos”, contó la mujer.

Ella nos mandó el correo que recibió: “Le escribo para informarle sobre una medida proactiva que ha tomado Spirit para posicionar a la empresa para el éxito. Spirit ha firmado un acuerdo con nuestros tenedores de bonos que se espera que reduzca nuestra deuda total, proporcione mayor flexibilidad financiera, posicione a Spirit para el éxito a largo plazo y acelere las inversiones para brindarles a los huéspedes experiencias de viaje mejoradas y mayor valor. Parte de esta reestructuración financiera incluye la presentación de un capítulo 11 ‘preestablecido’.

“Lo más importante que debes saber es que puedes seguir reservando y volando ahora y en el futuro. También queremos asegurarte que: podrás utilizar todos los tickets, créditos y puntos de fidelidad de forma habitual. Puede seguir beneficiándose de nuestro programa de fidelización Free Spirit, los beneficios del Saver$ Club y los términos de la tarjeta de crédito”, informó la empresa.

La aerolínea dice que los vuelos se mantienen en pie. (Pixabay)

Spirit lleva años de pérdidas

Spirit sigue arrastrando los efectos de la emergencia causada por la pandemia del covid-19. También se ha visto golpeada por la competencia, problemas con motores y otros factores adversos. El medio informó que la última vez que Spirit reportó ganancias anuales fue en 2019.

Según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la aerolínea mantiene dos vuelos directos diarios al aeropuerto internacional Juan Santamaría desde Fort Lauderdale y Orlando, en Florida.

A pesar de la situación, Spirit asegura que los vuelos, la venta de pasajes, las reservas y las demás operaciones continúan con normalidad.

“Esperamos completar este proceso en el primer trimestre de 2025 y salir de él aún mejor posicionados para ofrecer el mejor valor”, señaló la compañía.

En un comunicado de prensa, Spirit dijo que firmó un acuerdo de reestructuración integral de su balance financiero. Este plan busca reducir la deuda y otorgar mayor flexibilidad económica, con el respaldo de la mayoría de sus tenedores de bonos.