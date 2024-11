“Lleno de dolor”: padre Sergio Valverde cuenta lo que encontró en las inundaciones de Guanacaste

El padre Sergio Valverde viajó a Guanacaste para llevar comida y ayuda a las personas afectadas por las inundaciones y nos contó que está lleno de dolor por lo que se encontró.

“Llegamos ayer (domingo), nos vinimos en la madrugada y llegamos como a las ocho de la mañana. Nos prestaron tres helicópteros para traer ayuda. Todo lo estamos haciendo en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias.

El padre Sergio Valverde dice que los viejitos lloran porque tienen miedo. (Obras del Espíritu Santo)

“Llegamos a prestar ayuda a personas con alguna situación complicada de salud, a llevar médicos a algunas zonas, medicamentos, a transportar personas, ya que en muchos lugares por tierra no se puede pasar", contó el sacerdote.

El religioso se ha enfocado en atender a niños y adultos mayores que se han visto afectados, ya que algunos lo perdieron todo y eso los tiene muy tristes y llenos de angustia.

Al sacerdote le prestaron tres helicóptero para llevar ayudas. (Obras del Espíritu Santo)

“Me impacta, estoy lleno de dolor de ver a los adultos mayores y la tristeza que tienen. He ido a casas y ellos lloran porque tienen miedo de que el agua se les lleve a los nieticos, me piden que ore por ellos, es impactante ese sentir general que tienen los adultos mayores.

“Los niños me asocian con la fiesta de Navidad porque muchos de estos pequeños han ido y me dicen: ‘padre, los jugueticos que usted nos ha regalado se los llevó el agua’, muchos lo perdieron todo", narró.

El sacerdote quiere llevar paz a los que sufren por las lluvias. (Obras del Espíritu Santo)

Al cura también lo conmovió la historia de una familia a la que le robaron todo lo de valor.

“Me impactó el caso de una familia de la zona de Filadelfia que tuvo que salir para ponerse a salvo porque el agua se les metió a la casa, pero cuando el papá regresó por las cosas ya no estaban y no porque el agua se las hubiera llevado, sino porque se les metieron a robar, esa familia lloraba mientras me contaba y las lágrimas no solo eran de tristeza, sino de impotencia de saber que mientras ellos luchaban por salvarse, otros se robaban sus cosas", manifestó.

El cura regresará a San José este lunes, pero pronto volverá a las zonas afectadas. (Obras del Espíritu Santo)

El sacerdote regresará a San José este lunes en la noche porque el martes tiene unos compromisos, pero dice que el miércoles en la mañana volverá a Guanacaste para seguir ayudando.