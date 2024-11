El tráfico tico que es idéntico a Nayib Bukele lo conoció y se tomó una foto con él

En Costa Rica hay un tráfico que es idéntico a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y en la reciente visita que hizo el mandatario al país, el oficial lo conoció y se tomó una foto con él.

El uniformado se llama Steven Ramírez y tenía muchas ganas de conocer en persona a Nayib Bukele, y ¡por fin se le hizo!

El tráfico Steven Ramírez es el Bukele Tico (Cortesía)

“Cuando me informaron que el señor presidente Nayib Bukele venía para Costa Rica pensé: ‘esta es mi oportunidad de conocerlo y, de paso, poder tener una fotografía con él’“, contó.

La suerte estuvo de su lado, porque nombraron a Ramírez como parte de la delegación que trabajaría en la gira de Bukele, entonces pudo estar cerca del mandatario salvadoreño en varias ocasiones y en una aprovechó y le pidió la foto.

“Se me presentó la oportunidad en uno de los momentos en que el señor Bukele iba ingresando al hotel Intercontinental, le solicité de forma respetuosa que quería tomarme una foto con él y accedió muy amablemente. Puso su mano en mi hombro y nos tomamos la foto.

“Cuando nos estábamos tomando la fotografía alguien hizo un comentario del ‘parecido’ entre los dos y él se echó una risa. Me sorprendí de que se lo tomara con humor, fue una experiencia muy agradable y es una anécdota que voy a recordar el resto de mi vida”, dijo Steven.

Steven logró tomarse la foto que tanto quería con el Bukele real. (Cortesía)

Escoltas de Bukele bromearon con el tráfico por el parecido

Como el tráfico estuvo en el operativo, tuvo la oportunidad de compartir con los escoltas de Bukele y ello lo estuvieron vacilando por el parecido con el salvadoreño.

“Se portaron superbuena gente y se asombraron muchísimo con el parecido que tengo con el presidente Bukele. Entre ellos se decían ‘mirá mirá, sí se parece al jefe, es nada más de ponerle traje, lo subimos en uno de los carros y lo llevamos a las avanzadas’. Luego se reían entre ellos diciendo que podría bien, bien funcionar.

“Yo les decía entre risas que sí me atrevería a ser el doble para las avanzadas o logística peligrosa, que miedo no me da”, contó Steven entre risas.

El parecido del tráfico con el presidente de El Salvador le ha cambiado la vida y ha hecho que viva situaciones supercuriosas.

Todo el mundo le dice a Steven que es igualito a salvadoreño. (Cortesía)

“Mis compañeros y muchos conocidos me apodaron ‘Bukele’ y ahora solo me llaman así, ya me acostumbré a que es a mí al que llaman cuando dicen Bukele, es como si me dijeran Steven”, dijo el oficial.

“Mis familiares y allegados siempre me habían dicho que apenas viniera Bukele tenía que ver la forma de conocerlo y tomarme la foto para ver si de verdad somos tan parecidos y ahora que pude hacerlo todos han quedado sorprendidos del parecido”, agregó.

Los choferes a los que les hace partes le piden fotos

El Bukele Tico dice que durante la gira del salvadoreño mucha gente lo vio y como notaban el parecido le pedían fotos.

“Me pidieron muchas fotos el día del evento en el Teatro Nacional (la cena a la que fue invitado Bukele); apenas llegué y me quité el casco muchas personas empezaron a decir entre ellas: ‘él es el Bukele Tico’. Fue muy agradable la simpatía de la gente”, recordó.

Steven está todo contento porque logró conocer al Bukele real. (Cortesía)

El tráfico dice que de todas las cosas que le han pasado por parecerse a Bukele, la que más le llama la atención es que los choferes que multa le pidan fotos.

“Me ha tocado multar a conductores por irregularidades en materia de Tránsito y estos me terminan pidiendo una foto con ellos, aún y cuando ya los multé. Ellos entienden que es solo mi trabajo y me han dicho que les agrada que los multara el Bukele Tico.

“Me da gracia esta situación. Sé que mi forma de ser los hace sentirse en confianza, yo les explico la infracción que cometieron, les indico los peligros por alguna maniobra indebida y les pido que, por favor, después de la multa no lo vuelvan hacer. Nosotros somos seres humanos, no somos robots, tenemos familia que nos espera en casa y estamos para servir a la ciudadanía, pero también tenemos que hacer alguna infracción de Tránsito al que cometa un error para que no lo vuelva hacer, y así corregir a los conductores para que conduzcan de una mejor manera, sabiendo que puede tener una consecuencia al hacer algo indebido”, manifestó el oficial.

Steven asegura que la experiencia de haber conocido a su “gemelo”, Nayib Bukele, ha sido muy curiosa y que la recordará con cariño para siempre.