En Costa Rica hay un tráfico que es igualito al presidente de El Salvador, Nayib Bukele

Steven Ramírez es un oficial de Tránsito, vecino de San Isidro de Heredia, que en los últimos meses ha recibido una atención especial por parte de la gente debido a algo muy curioso: resulta que es igualito al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Le contó a La Teja detalles vacilones que le han pasado debido a su parecido con el mandatario salvadoreño y hasta reconoció que le encantaría conocerlo para tomarse una foto con él.

El tráfico Steven Ramírez es el Nayib Bukele tico. Foto: Cortesía. (Cortesía de Steven Ramírez)

— ¿Hace cuánto es oficial de Tránsito?

Tengo siete años de servicio en la Policía de Tránsito.

— ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Que puedo hacer algo que me gusta. Desde niño siempre quise ser policía de Tránsito, siempre jugaba a serlo, era mi sueño y gracias a Dios, con mucho esfuerzo y dedicación, aquí estoy.

Mucha gente dice que el parecido entre Ramírez y Bukele es impresionante, ¿usted qué opina? Foto: Cortesía (Cortesía de Steven Ramírez)

— ¿Le ha dicho la gente que se parece al presidente de El Salvador, Nayib Bukele?

Sí, me ha estado pasando con mucha frecuencia, hasta me hacen tiktoks comparándome con el presidente de El Salvador. Me pasa que cuando estoy multando a las personas me dicen: ‘Oficial, usted es el que se parece a Nayib Bukele’, y yo por dentro digo: ‘Sí, pero igual le tengo que hacer la multa’.

También me ha pasado que le estoy haciendo una multa a alguien y pasa otra persona en carro y me dice: ‘Oficial, ¿usted es el que sale ahí en TikTok, que se parece a Nayib Bukele?’ Hasta me han pedido que me tome fotos con ellos.

Un día en un control de carretera una señora me vio, paró el carro en media calle, se bajó y me pidió que me tomara una foto con ella, me dijo que siempre me veía en tele y que era impresionante el parecido con Bukele, hasta presa se hizo ese día.

También en mi Instagram steven.ramirez la gente me pone cosas de que me parezco a Bukele.

Siempre le pasan mandando fotos y memes. Foto: Cortesía. (Cortesía de Steven Ramírez)

— ¿En algún momento le ha molestado que le digan que se parece al presidente salvadoreño?

No, no es algo que me moleste, más bien es algo como gracioso. Antes de ser vocero de la Policía de Tránsito ya los conocidos y familiares me habían dicho que notaban el parecido, pero ahora como salgo en tele es más notorio que la gente me compara con él.

Me llama la atención la creatividad de la gente que saca el tiempo para hacer montajes, memes y Tiktoks, que demuestran el parecido entre Bukele y yo, ponen cosas como: ‘Ahora sí tenemos orden porque se pasó el presidente Bukele a la Policía de Tránsito’. A mí lo que me da es gracia (contó entre risas).

A veces siento que en realidad no me parezco tanto al presidente de El Salvador, pero en otras ocasiones me pasan fotos y me quedo impresionado porque, dependiendo del ángulo, la verdad sí noto el parecido en los ojos, la sonrisa, la frente.

Steven dice que no le molesta que lo comparen con Bukele, incluso le gustaría conocerlo. Foto: Cortesía. (Cortesía de Steven Ramírez)

— La barba es una de las cosas que más le hacen parecerse a Bukele, ¿hace cuánto la tiene?

Ese fue como el detonante de la comparación con Bukele. Empecé a usar barba como a mediados del año pasado. Antes de eso ya daba entrevistas como vocero de la Policía de Tránsito, pero no me comparaban tanto con Bukele, fue hasta que empecé a usar la barba que empezó toda esta situación tan curiosa y vacilona.

Un día de estos fui a la iglesia y yo veía que una señora, que estaba repartiendo unos volantes, se me quedaba viendo como con ganas de decirme algo y luego se atrevió a hablarme, me preguntó si yo era el que salía en tele que me parecía a Bukele y se puso a decirme que atenderme a mí era como atender al presidente de El Salvador, yo lo que hacía era reírme.

Al tráfico Steven Ramírez lo vacilan porque se parecer a Nayib Bukele

— ¿Qué opina de la labor del presidente Nayib Bukele?

Para mí ha hecho un excelente trabajo en el tema de la seguridad de ese país, siento que es destacable. Me salvé porque me parezco a una persona buena. Es curioso porque he notado que la gente que ve con buenos ojos lo que ha hecho Bukele me tiene como aprecio a mí también, me tratan bien.

— ¿Le gustaría conocer personalmente al presidente de El Salvador?

Sí, sí me gustaría para ver qué tanto nos parecemos ya en una foto estando lo dos a la par, sería una bonita experiencia.