Nayib Bukele dijo esto sobre las visitas íntimas y los televisores que tienen los reos en Costa Rica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó este martes la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, más conocida como La Reforma.

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, llevó a su colega para que viera las condiciones en las que están los privados de libertad ticos y para que le brinde “recomendaciones”.

Nayib Bukele dijo algo que llamó la atención sobre las visitas íntimas de los reos ticos. (José Cordero)

Bukele es conocido a nivel mundial por su mano dura con los reos de su país, de hecho, organismos internacionales lo acusan de violar los derechos humanos de los delincuentes, pero el salvadoreño se defiende diciendo que están por encima los derechos de las personas honradas que los de los encarcelados.

Y este martes dijo varias cosas que, según él, deberían hacer en las cárceles del país.

Una de ellas tiene que ver con las visitas íntimas de los privados de libertad.

Resulta que en Costa Rica un reo puede pedir que lo visite una mujer diferente en cada una de sus visitas conyugales, mientras que en El Salvador las visitas íntimas están prohibidas en su totalidad.

“Con eso de las visitas íntimas, más no conyugales, y no estamos hablando de moralidades, (está bien) si está casado, o es la pareja, la novia o quien sea, pero tiene que haber alguna estabilidad ahí, no puede ser que llegue una señorita diferente cada vez, ese tipo de cosas, esa permisividad, ese acceso al exterior que tienen.

Bukele ha sido muy criticado por violar derechos humanos de los privados de libertad en su país. (Andrés Arce)

“Por ejemplo, ellos tienen televisores, yo no tengo nada en contra de que tengan audiovisuales, nosotros no les ponemos, pero se podrían poner partidos de fútbol, películas, ese tipo de cosas, pero que tengan acceso a noticieros les da a ellos conocimiento de lo que está pasando afuera, ya no necesitan ni siquiera que los informen los que vienen, ya ellos están plenamente informados todos los días, entonces hay una serie de cuestiones que (se pueden hacer), sin infringirse derechos, sino simplemente regulando los derechos... Existe el concepto de libertad ordenada en donde todos tenemos libertad de acuerdo a las leyes que la misma sociedad pone para el bienestar de todos”.

Bukele, fiel a su estilo, dijo que el sistema penitenciario tico no debería ser tan permisivo.

El salvadoreño aseguró que redactarán un informe con todas las recomendaciones que él tiene para el sistema penitenciario costarricense.