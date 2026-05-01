Diputados oficialistas aseguran estar abiertos a negociar y los de oposición a dialogar, ¿lo cumplirán?

La nueva presidenta del directorio político de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, diputada del Partido Pueblo Soberano, en su primera conferencia de prensa prometió que habrá diálogo con las demás fracciones.

“Seguimos siempre con la posibilidad y tendemos los puentes para poder conversar y analizar, junto a ellos (los diputados de oposición), sus puntos de vista”, aseguró.

Con esa frase la presidenta legislativa dejó claro que si bien el bloque que conforma su partido en la Asamblea (de 31 diputados) es sólido y firme, no se cierran al diálogo con respecto a los proyectos de ley que presente el bloque de oposición (26 diputados).

En el primer día de los nuevos diputados se habló de diálogo y tender puentes, ojalá no terminen agarrados del pelo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Tenemos que revisar esos proyectos de ley. No vamos a adelantar criterio. Nuestro partido tiene ya una agenda que vamos a revisar a la luz de esas propuestas (las de oposición) y pronto estaremos señalando la agenda oficial”, explica doña Yara.

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El diputado del Partido Liberación Nacional, Eder Hernández, confirmó que tanto él como su partido están “totalmente abiertos y anuentes al diálogo para buscar lo mejor para el país. Se debe conversar y dialogar para que cada proyecto importante para los costarricenses se apruebe”, dice con voz firme.

Metas claras

Abril Gordienko, la única diputada que tendrá el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que tiene muy claras sus metas como diputada.

Abril Gordienko, única diputada del PUSC, tiene claro que la salud y la educación deben atenderse ya mismo. (John Durán/La Nación)

“Hay que ver la deuda del Estado con la Caja, hay que determinarla para poder resolverla y comenzar a hacer un plan de pagos. Hay que atender la educación, reactivar la economía porque confrontamos ahora una situación mundial muy complicada y debemos estar preparados para eso.

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“También debemos ayudar al agro, acompañarlo, ayudar a los pequeños emprendedores. Además, la ola de violencia realmente es preocupante y hay que atenderla con urgencia”, enfatizó.

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La socialcristiana dijo, además, que para lograr buenos resultados en el Congreso, se necesita negociar y ella está más que dispuesta a eso.

“Claro, por supuesto, ¿por qué no? Yo espero que ellos estén abiertos al diálogo. Por mi parte estoy abierta a eso", aseguró.

Tender puentes

Claudia Dobles, legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana, aseguró que ella también está dispuesta a tender puentes para lograr acuerdos importantes para el país.

Para Claudia Dobles, la seguridad ciudadana es fundamental. (JOHN DURAN/John Durán)

“Nosotros nos vamos a enfocar en reformas importantes para llevarles a los costarricenses mayor seguridad, transformaciones que tienen que darse a nivel de justicia.

“Queremos aportar en infraestructura, en costo de vida, en generación de empleo, en que los servicios públicos mejoren, en qué vamos a hacer ahora que los combustibles están subiendo y no sabemos si se van a mantener al alza”, detalló.

Dobles también señaló la urgencia que tienen los legisladores para elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, algo que quedó pendiente en la Asamblea pasada porque el oficialismo se negó a colaborar con esas elecciones.

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Laura Fernández ya decidió

Nogui Acosta, jefe de fracción del Pueblo Soberano, dijo que basarán sus esfuerzos en los proyectos que más le interesan a la presidenta electa, Laura Fernández.

Explica Nogui Acosta que la presidenta electa, Laura Fernández, ya definió la agenda que ellos seguirán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Laura Fernández ya definió una agenda. Lamentablemente, la Asamblea no terminó con estos proyectos. Nosotros vamos a retomarlos y plantearíamos escenarios en donde podamos ayudarle al gobierno a avanzar con el tema de expropiaciones, el tema de alianzas público-privadas. Vamos a reiterar la marina de Limón, proyectos que generen empleo particularmente.

“Creo que deberíamos ser respetuosos de lo que los costarricenses decidieron. Y eso significa que vamos a trabajar rápidamente, que vamos a consensuar, pero particularmente que vamos a decidir”, señaló el legislador.