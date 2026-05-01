Este es el nuevo directorio de la Asamblea Legislativa y el curioso dato que no se daba desde hace 25 años

Este viernes 1° de mayo se dio algo histórico en la Asamblea Legislativa: el Partido Pueblo Soberano (PPSO), en su primer día en el Congreso, se llevó todos los puestos del directorio legislativo.

Según datos de la Asamblea Legislativa, en los cuales hay registros desde la Fundación de la Segunda República, en 1949, hace décadas era muy común que un solo partido (el oficialista) se dejara todos los puestos del Directorio Legislativo.

Este viernes 1° de mayo la Asamblea Legislativa eligió su nuevo directorio. (Rafael Pacheco)

En 1949, por ejemplo, todos los puestos fueron del Partido Unión Nacional; ese escenario se repitió en múltiples ocasiones. Luego, durante varios periodos, fue el Partido Liberación Nacional (PLN) el que se dejó todos los puestos del directorio.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también ocupó todos los puestos del directorio en distintos periodos. De hecho, fue el último en lograrlo en el periodo 2001-2002; desde ahí ningún partido había tenido la totalidad del Directorio Legislativo.

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La primera sorpresa de la nueva Asamblea Legislativa

PPSO había anunciado desde inicios de abril la intención de dejarse todos los puestos del directorio y, tal y como lo anunciaron, lo hicieron este 1° de mayo.

No necesitaron negociar con ninguna otra fracción porque solo necesitaban 29 votos para elegir los puestos del directorio y ellos tienen 31 legisladores; más bien les sobraron votos.

Todos los oficialistas votaron por Yara Jiménez como presidenta, los opositores no. (John Durán)

Pese a que ya se sabía que el oficialismo iba a obtener el directorio completo, poco después de que iniciara la sesión solemne, Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), solicitó un receso de 30 minutos para dar una conferencia de prensa en la que se dio a conocer una sorpresiva decisión: la oposición se puso de acuerdo para luchar por puestos en el directorio.

Para la presidencia postularon a la legisladora liberacionista Diana Murillo, mientras que el PPSO postuló a Yara Jiménez.

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Al final de la votación, Yara se llevó la victoria con los 31 votos del oficialismo y Diana obtuvo los 26 votos de la oposición.

La nueva presidenta de la Asamblea Legislativa nació en San Rafael Arriba de Desamparados y ha estado muy cerca del presidente Rodrigo Chaves en esta administración.

Yara Jiménez celebró su designación como presidenta del Congreso y todos la felicitaron. (John Durán)

Ella es abogada y notaria con maestría en la UCR y estudios en Italia. En este gobierno se ha desempeñado como la secretaria del Consejo de Gobierno, es decir, fue la encargada de llevar las actas y la logística de las reuniones de los ministros con el mandatario en Zapote.

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La vicepresidenta es muy conocida

La vicepresidenta del Congreso es Esmeralda Britton, expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS).

Ella recibió los 31 votos de sus compañeros, mientras que Abril Gordienko, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la candidata postulada por la oposición, obtuvo 26.

El puesto de la primera secretaría se lo dejó el oficialista Gerald Bogantes, quien recibió 31 votos. La candidata postulada por las fracciones opositoras fue María Eugenia Román, del Partido Frente Amplio; ella alcanzó 26 votos.

Esmeralda Britton, expresidenta de la Junta de Protección Social será la próxima vicepresidenta del Directorio. (John Durán)

En la segunda secretaría se eligió al legislador Reynaldo Arias, del PPSO, quien alcanzó 31 votos. Por parte de los diputados oficialistas se postuló a Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; ella se dejó 26 votos.

En la primera prosecretaría nombraron a la diputada del PPSO, Kattia Mora, quien obtuvo 31 votos. La oposición postuló a Víctor Hidalgo, del PLN, quien alcanzó 26 votos.

Por último, en la segunda prosecretaría, fue nombrada Nayuribe Guadamuz, del oficialismo, quien alcanzó 31 votos. Nayuribe fue ministra de Cultura en el gobierno de Rodrigo Chaves, pero fue despedida en el 2024 por un desacuerdo que tuvo con el mandatario, tras declarar de interés la marcha LGBTI.

Los legisladores opositores postularon a Joselyn Sáenz, la legisladora más joven de la nueva Asamblea Legislativa, quien obtuvo 26 votos.